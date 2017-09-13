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13 Eylül 2017 17:41

Özgüven: “Sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz”

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, sokak hayvanlarının kuduz aşılarını, iç ve dış parazit aşılarını yaptırıp kulaklarına küpe taktırdıktan sonra doğal ortamlarına geri bırakıyor.

Özgüven: “Sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz”

13 Eylül 2017 17:41


Halkın sağlığı ve güvenliği için bu uygulamayı başlattıklarını belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Hayvanları seviyoruz ve ekolojik sistemde insanlara yararlı varlıklar olduğunun bilincindeyiz. Onların bize ihtiyacı var, sahip çıkmalıyız. Ancak sokak hayvanlarının sağlık ve güvenlik açısından tehlikeli olduğunun da farkındayız. Gün geçtikte sayıları artan sokak hayvanlarının hemşehrilerimiz açısından zararını ortadan kaldırmak için büyük uğraş veriyoruz. Hem hayvanlarımızın alıştıkları ortamlarda varlığını idame ettirmelerini sağlarken aynı zamanda da vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği açısından sokak hayvanlarını kısırlaştırma uygulamasını hayata geçirmeyi uygun bulduk. Ayrıca bu konuda halkımızın da duyarlı olmasını ve çevrelerinde bulunan küpesiz sokak hayvanlarını belediyemize bildirmelerini rica ediyoruz. Doğadaki ekolojik sistemi koruyarak halkımıza sağlıklı ve yaşanabilir alanlar oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.




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