SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesi ve Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesine yönelik protestolarda şehit edilen Filistinlilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Özselek, yaptığı açıklamalarda, manevi olarak huzura ulaştığımız, dualarımızın ve ibadetlerimizin daha da anlam kazandığı mübarek bir ayın içerisinde olduğumu ifade ederek, “Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olarak nitelendirilen on bir ayın sultanı Ramazan Ayının içinde bulunmaktayız. Ramazan ayının ülkemize, milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. Toplumsal ve insani dayanışmanın üst seviyelere çıktığı günlerde, Ramazanı iyi anlamalı ve yaşamalıyız. Yokluğun ve israfın kelime anlamlarını daha iyi anlayabileceğimiz bu günlerimizi iyi değerlendirmeli, çevremizde bulanan yardıma muhtaç vatandaşlarımızı daha iyi anlayarak onları düşünerek hareket edeceğimiz huzur dolu bir Ramazan ayı geçirmenizi dilerim” dedi.

Özselek, bu mübarek günlerde Kudüs’ün işgal ve zulüm altında olmasının tüm Müslümanlar için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu ifade ederek, “Ülke olarak milli birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularımızın en üst seviyede olduğu bu mübarek günlerde, Kudüs’te yapılan zulüm ve katliam hepimizin içini yakmıştır. Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Müslümanların ortak davası olan mukaddes şehrimizdir. ABD’nin de desteği ile Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak ilan etme çabalarına girişilmiş, sonrasında Tel Aviv’de bulunan ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımak istenmiştir. Dünyaya dayatılmaya çalışılan bu girişimi protesto etmek isteyen Filistinli kardeşlerimizi ise şehit etmişler, binlerce Müslümanı da yaralamışlardır. İsrail tarafından Müslümanlara yapılan bu zulmü şiddetle kınıyor, Kudüs direnişinde şehit olan Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Kudüs’ün Müslümanlar için önemine ve Kudüs’ün İsrail’in Başkenti olamayacağına dikkat çeken Özselek, Ortadoğu ve tüm Müslümanların bu olaylar karşısında sessiz kalmayacağını sözlerine ekledi.