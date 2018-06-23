Konya SMMMO Başkanı Özselek yaptığı açıklamada, “Ülkemiz gelişmişlik yolunda çalışmalarına devam etmekte. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada Konya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sorgun, Aselsan ve Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi ortaklığında Konya’da, Türkiye’nin ihtiyacı olan savunma araçlarının üretileceğinin haberini vermiştir. Bizlerde bunun ülkemiz adına önemli bir adım olduğunun kanaatindeyiz. Bu projenin Konyamız da hayata geçirilmesi bizler için gurur kaynağı olmuştur. Proje için Konya SMMMO olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Konya sanayisi ile Huğlu ve Üzümlü gibi üretim merkezleri sebebiyle savunma sanayinde üretim için ideal şehir niteliğindedir” dedi.

Başkan Özselek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı silahların yerli ve milli olarak üretileceği proje de üretim için en uygun yer olarak Konya’nın gösterilmesinin doğru bir karar olduğunu vurgulayarak, “Konya, ülkemizde en büyük 3. Organize Sanayi bölgesine sahip İlimizdir. Konya Organize Sanayi Bölgemiz Uluslararası standartlarda hizmet sunmaktadır. Konyamız otomobil ve savunma sanayine yedek parça üretimi ile otomotiv sektörüne hitap eden bir ilimizdir. Sadece Türkiye’ye değil dünya ülkelerine de hizmet etmekteyiz. Açıklanan ihracat raporları da Konyamızın bu konuda başarılı olduğunu açıkça göstermektedir. Ayrıca Konyamız ülkemizdeki konumu itibariyle tüm lojistik bölgelere bağlı bulunması savunma sanayinde üretim için en ideal şehirdir. Kayacık mevkiinde açılan Lojistik Merkezimiz ülkemizin en büyük ve en gelişmiş lojistik merkezlerinden biridir. Konyamız’da yapılacak her türlü faaliyette Orta Anadolu’dan tüm ülke ve bölgeye lojistik hizmet verebilmesi bakımından önem arz etmektedir” diye konuştu.

Özselek, ülkemizin ihtiyaçlarında kullanılacak silah sistemlerinin üretileceği tesisin Konya’ya kurulması ile ilgili olarak, “Yerli ve milli savunma silahlarının üretimi, tasarımı ve geliştirilmesi için kurulacak bu tesisimizin Organize Sanayimizin 5. Bölgesine 35 bin metrekarelik bir alana kurulması beklenmektedir. Yaklaşık olarak 300 milyon lira sermayeli bir yatırım olacaktır. Bu yatırım Konya’mızın savunma sanayi üretim bölgesi olması yolunda atılmış önemli bir adımdır. Açıklanan verilere göre 3,5 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatımız Konya’nın sağladığı imkanlarla daha da artarak devam edecek ve eminiz ki Konya ülkemiz için savunma sanayinde bir gurur kaynağı haline gelecektir. Ülkemizin büyümesinde önemli rol oynayan ihracat rakamlarımız bu sayede daha da artacak, Ülkemizin büyümesine, gelişmesine imkan sağlayacak ve daha güçlü bir Türkiye olması için atılmış önemli bir yatırım olacaktır” ifadelerini kullandı.

Özselek, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu önemli yatırımın Konyamızda yapılması için çalışan ve destek olan tüm Milletvekillerimize, Sanayi ve Ticaret Odamız ile diğer odalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Projenin esnaflarımıza, Konyamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek son verdi.