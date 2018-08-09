Öztürk: “Çağın İhtiyacı: İslam Ekonomisi ve Finans”

Ekonomi teorilerinin yetersiz kaldığı ve bunalımlara sebep olduğu günümüzde, İslam ekonomisi bu boşluğu doldurarak, değerlerimize ait bir ekonomi modeli olarak karşımıza çıkıyor. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ile birçok Avrupa ülkesi, bugün İslam ekonomisi ve finans anlayışını mercek altına alarak çalışma grupları oluşturuyor ve bu sistemi ayrıntılı olarak inceliyor.

50 öğrenciden 45’i burslu eğitim alabilecek

KTO Karatay Üniversitesi de mevcut ekonomik sistemin yetersiz geldiği alanda sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, odalar, borsalar, bankalar ve birçok kurumla istişareler sonucunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü’ne geçtiğimiz yıllarda öğrenci kabulüne başlamıştı. Öğrencileri ile ekonomi alanında çalışan yetkin kurum ve kişilere lisans düzeyinde İslam Ekonomisi ve Finans kapsamında gerekli akademik bilgiyi kazandırmak amacıyla Türkiye’de ilk olarak açılan bölüm, 2018-2019 öğrenim döneminde 50 öğrenci kabul edecek, 45’i ise burslu eğitim alabilecek. Ayrıca KTO Karatay Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü öğrencileri, üniversite bünyesinde uygun görülen 9 bölümle Çift Anadal yaparak çift diploma ile mezun olabilecek.

"İhtiyaç duyulan bölümlerde eğitim vermeye devam ediyoruz"

KTO Karatay Üniversitesi olarak bölgede ve ülkede ihtiyaç duyulan bölümlerde eğitim vermeye devam ettiklerini, akademik alanda da bu şekilde planlama yaptıklarını aktaran KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, “Dünyada ve ülkemizde son yıllarda ihtiyaç duyulan ve alternatifi olmayan bir bölümü ülkemize ve şehrimize kazandırmıştık. İslam Ekonomisi ve Finans alanında disiplinler arası bir yaklaşımla 2 yıldır lisans eğitimi veriyor, ulusal ve uluslararası çalışmalarda yer alabilecek yetişmiş insan potansiyelini oluşturuyoruz. Katılım bankacılığı konusunda uzmanlaşmış personel ihtiyacı son dönemde ülkemiz iş dünyası için büyük gereklilik haline gelmiştir. Bu kapsamda üniversitemizde, ülkemizin de bu alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli, çok boyutlu problemlere karşı sürdürülebilir çözümler üretebilecek ve yeni modeller geliştirebilecek uzmanlar yetiştiriyoruz” diye konuştu.

Başkan Öztürk, "2014’te 778 milyar dolara ulaşan İslami banka aktiflerinin, 2019’a ise Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı önde gelen 6 pazarda 1.8 trilyon dolara ulaşacağı öngörülmektedir. Ülkemizin 2023 politikaları çerçevesinde yapılan çalışmalar, atılım politikaları, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma gibi hedefleri de dikkate alındığında; Türkiye´de İslam ekonomisi ve finans pazar payının 2023’te yüzde 15’e çıkacağı öngörülmekte, böylelikle İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü’nün daha da önem kazanacağı tahmin edilmektedir" dedi.