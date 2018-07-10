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10 Temmuz 2018 16:45

Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin, Mevlana Hazretlerinin Türbesini ziyaret etti

Konya’ya gelen Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Mevlana Hazretlerinin Türbesini ziyaret ederek Hazreti Mevlana’nın sandukası başında dua etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin, Mevlana Hazretlerinin Türbesini ziyaret etti

10 Temmuz 2018 16:45


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi törenlerine katılmak üzere Türkiye’ye gelen Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Konya’yı ziyaret etti. Konya Valisi Yakup Canbolat ve ilgililer tarafından karşılanan Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin, eşiyle birlikte Mevlana Hazretleri Türbesini ziyaret etti. Hazreti Mevlana’nın sandukası başında dua eden konuk Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, daha sonra Mevlana Müzesini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Müze ziyareti sırasında Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin’e çeşitli hediyeler takdim edildi. Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, türbe ziyareti sırasında yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan yerli ve yabancı turistleri selamlayıp birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.




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