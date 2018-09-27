Patates yüklü kamyonlar çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde patates yüklü kamyonların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası kabinde sıkışan şoförlerden biri, itfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametinden Ankara yönüne giden Arif K. idaresindeki 68 HK 807 plakalı patates yüklü kamyon, aynı yönde seyir halinde olan Ahmet B. idaresindeki 50 UE 752 plakalı patates yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonlardan bir devrilirken, kasalarda bulunan patatesler yola saçıldı. Her iki kamyon sürücüsünün yaralandığı kazada, sürücülerden Arif K. hurdaya dönen kabinde sıkıştı. Kaza ihbarının ardından olay yerine itfaiye, jandarma ve ambulans sevk edildi. Ankara ve Kulu ilçesinden olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından sürücü Arif K., sıkıştığı yerden kurtarılarak Ankara'ya sevk edildi. Yaralılardan Ahmet B. ise Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda oluşan uzun kuyruk, kamyonların bulundukları yerden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.