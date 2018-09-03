Payitaht Müzesi ecdadın hatıralarını gelecek nesillere aktaracak

Konya Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapan Konya’da ecdadın hatıralarını gelecek nesillere aktaracak Payitaht Müzesinin yapımını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayata geçirdikleri birçok önemli projeyle ecdat yadigarı eserlere sahip çıktıklarını belirterek, yeni projelerle de bu mirasın gelecek nesillere aktarmaya gayret ettiklerini söyledi.

Başkan Altay, bu projelerin en önemlilerinden biri olan Payitaht Müzesinin de böyle bir misyon taşıdığını aktararak müze inşaatının devam ettiğini ifade etti. Payitaht Müzesinin 5 bin metrekare alanda hayata geçirileceğini kaydeden Altay, “Müzenin içinde Selçuklu Sultanları Müzesi, sergi alanları, Miryokefalon Savaşı’nın hologram sistemiyle canlandırılacağı panorama bölümü, toplantı salonları bulunuyor. İçinde bulunduğu Kılıçarslan Şehir Meydanı’na ayrı bir anlam katacak olan Payitaht Müzesi, çevresindeki Ali Gav Medresesi ve Konya Sokağı ile şehrin merkezinde yeni bir cazibe alanı olacak” dedi.