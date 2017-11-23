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23 Kasım 2017 11:53

Payitaht Müzesinin temeli atılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Payitaht Müzesi’nin temelini atılıyor.

Payitaht Müzesinin temeli atılıyor

23 Kasım 2017 11:53


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu sultanlarını tanıtacak bir müzeye imza atacaklarını belirterek, ”Selçuklu Sultanları Müzesi ve sergi alanlarını içinde barındıracak Payitaht Müzesinin tarihin öğrenilmesine, çocukların eğitimine vesile olacağını kaydeden Başkan Akyürek, bölgenin tarihi dokusuna uygun olarak inşa edilecek eserin temel atma törenine bütün Konyalıları davet ediyorum” dedi.


Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kılıçarslan Şehir Meydanı’nın yanında yaptırılacak Payitaht Müzesi’nin temeli 24 Kasım Cuma günü saat 11.00’da törenle atılacak.




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