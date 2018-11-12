Pekyatırmacı: "Çocuklarımıza trafik bilinci vererek geleceğe hazırlıyoruz"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan “Trafik Eğitim Parkı"nda eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi, tarafından geleceğin teminatı olan çocuklarımızın trafik eğitimini küçük yaşlarda kazanmalarını sağlamak ve trafikte kurallara uyan bilinçli nesiller yetişmesi amacıyla ilçeye kazandırılan "Trafik Eğitim Parkı" ilkokul öğrencilerinin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında 4. sınıf öğrencilerine park içerisinde trafik şube ekiplerince belirli periyotlarla eğitimler veriliyor. Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirilen teorik ve pratik eğitimler ile trafik kültürünü güvenli bir ortamda öğrenen öğrenciler etkinliğin sonunda trafik deneyimi mutluluğunu yaşıyorlar. Şuana kadar 1000 öğrencinin eğitimlerini tamamlandığı ve sertifikalarını aldıkları eğitimlerden dönem sonuna kadar 5 bin 500 öğrencinin faydalanması hedefleniyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Akşemsettin İlkokulu öğrencilerinin trafik eğitiminde yaşadıkları heyecana ortak oldu. Öğrencilerle birlikte simülasyon merkezindeki teorik eğitime katılan Başkan Pekyatırmacı, daha sonra pratik eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi.

“Çocuklarımız için yapılan her çalışma değerli”

Çocuklara trafik bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilmesi yönünde ciddi çalışmaların yapıldığını vurguladı. Çocuklar için yapılan her çalışmanın anlamlı ve değerli olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Belediye olarak bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yakın zamanda açılışını yaptığımız trafik parkımızda bugün çocuklarımızla birlikte trafik eğitimi konusunda birlikteyiz. Çocuklarımız trafik eğitim parkında hem pratik hem de teorik eğitimlerini alıyorlar. Burada Trafik Şube, İlçe Milli Eğitim ve Selçuklu Belediyesinin çok büyük bir işbirliği var. İlçemizde okuyan 4. sınıf öğrencilerimiz trafik parkına gelerek burada trafik kuralları ile ilgili, yaya güvenliği ile ilgili, araç güvenliği ile ilgili bütün teorik bilgileri aldıktan sonra pratikte araç kullanarak trafikte nasıl seyredilmesi gerektiği, yaya geçişlerinde nasıl yavaş geçilmesi veya durulması gerektiği hususunda birebir bilgi ve deneyim sahibi oluyorlar. Toplam 8 bin metrekare alana kurulu olan trafik eğitim parkımızda simülasyon merkezi ve ailelerimizin rahatlıkla çocuklarını takip edebilecekleri ve çay içip dinlenebilecekleri mekanlarımız mevcut. Çocuklarımız park içerisinde hem yaya yollarında hem yürüyüş yollarında hem de araç yollarında trafik eğitimlerini aldıkları gibi, diğer taraftan da eğlenceli bir şekilde vakit geçiriyorlar.

2017 yılı trafik kazaları istatistiklerine baktığımızda 1 milyon 202 bin 716 kazanın meydana geldiğini görüyoruz ve bu kazaların bir bölümü ölümlü kazalar. Çocuklarımıza bizim burada aşılamaya çalıştığımız şey, her yıl araç sayısıyla birlikte artan trafik yoğunluğunda, bilinçli sürücüler olarak hem kendilerinin hem de başka insanların hayatını tehlikeye atmayacak şekilde araç kullanım eğitimi vermek. Bu bilinci biz küçük yaşlarda çocuklarımıza kazandırarak onları hayata hazırlamaya çalışıyoruz.

Bu kapsamda Akşemsettin İlkokulu öğrencileri bugün trafik eğitimlerini tamamladılar ve trafik eğitimi katılım sertifikalarını aldılar. Şu ana kadar 1000 öğrencimiz sertifikalarını almaya hak kazandı, dönem sonuna kadar da 5 bin 5000 öğrencimiz eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını alacaklar” dedi.