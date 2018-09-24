Pekyatırmacı: “Devletimiz ve milletimizle birlikte bu sürecin de üstesinden geleceğiz"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye personeliyle bir araya gelerek, ülkenin tasarruf tedbirlerinin yanı sıra yerli ve milli kaynaklara yönelerek son süreçten de başarıyla çıkacağını söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye hizmet binası ve sosyal tesislerinde hizmet veren belediye personeli ile bir araya geldi. Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programda Başkan Pekyatırmacı, belediyecilik faaliyetleri ve gündemdeki son konularla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Programda Selçuklu Belediyesi başkan yardımcılarının yanı sıra birim müdürleri de hazır bulundu.

"Bu milleti yıldıramayacaklar"

Son dönemde ülkemize ekonomi üzerinden oynanan oyunlara dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ülkemizde 24 Haziran seçimlerine kadar ciddi bir ekonomik baskı oluşturulmaya çalışıldı. Seçimlerden sonraki süreçte de bu baskılar devam ediyor. Dışarıdan ve içeriden birtakım unsurlar bu şekilde ülkeyi yıpratmaya, ekonomik yönden bir dar boğaz oluşturmaya çalışıyorlar. Ama inşallah bunların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Hiçbir şekilde bu milleti yıldıramayacaklar. Bu zamana kadar pek çok girişimde bulundular. Hiçbirinde de başarılı olamadılar. Bundan sonraki süreçte de hep beraber devletimiz, milletimiz ve yerel yönetimlerimiz el birliği ile bu süreçleri de hep beraber aşacağız. Buna olan inancımız tam ve onun içinde bu inançla biz çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Tasarruf etmeli, yerli ve milli kaynaklara yönelmeliyiz"

Tasarruf noktasında devletimizin tüm tedbirleri en üst seviyede aldığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Ama devletimizin ve hükümetimizin tedbir alması yetmiyor. Bizim de bu yapılmak istenen olumsuzlukların bertaraf edilmesi ve bizi olumsuz anlamda etkilememesi için biraz çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yapmamız gerek en önemli işlerden birisi tasarruf etmek. Biz harcamalarımızda ne kadar lüks tüketimden uzaklaşırsak, ne kadar yerli ve milli olanı tercih edersek, ne kadar kendi öz kaynaklarımızla hareket edersek onu etkileri o kadar azaltmış olacağız. Bu sürecin kurumsal olarak da en iyi şekilde atlatılması için ciddi anlamda gayret etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor"

Selçuklu'da belediyecilik faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Temel belediyecilik faaliyetleri olan asfalt, parke, yeşil alan ve temizlik hizmetlerinin yanı sıra sosyal tesis, sağlık, eğitim başta olmak üzere çok geniş bir yelpazede başladığımız çalışmalara devam ediyoruz. Bosna Hersek Mahallesinde mahalle konağımız, gençlik merkezimiz, 4 blok halindeki yurt inşaatımız, kapalı pazar yeri inşaatımız, Beyhekim, Yazır ve Kosova mahallerinde, mahalle konağı inşaatımızın yanı sıra Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ek binası ve kapalı spor salonu inşaatımız, Özalkent Kapalı pazar yeri inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca 2 tane Anaokulumuzun yapımı devam ediyor. 4 anaokulumuz bitti. Açılışlarını henüz yapmadık ama eğitim öğretim döneminde faaliyete geçtiler. Kapalı spor salonlarımızın ve Sille Subaşı Hamamımızın restorasyonu devam ediyor. Ayrıca yeni planladığımız yatırımlar da var. Bunlarla ilgili proje süreçlerini tamamladık ve ihale süreçleri ile ilgili hazırlıklar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Selçuklu Belediyesinin personeli olmak da büyük bir ayrıcalık ve herkese nasip olacak bir iş değil"

Selçuklu Belediyesinin kurumsal algısı çok yüksek bir belediye olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesinin personeli olmak da büyük bir ayrıcalık ve herkese nasip olacak bir iş değil. Bu görev ve sorumluluk bilinci ile hareket etmek zorundasınız. Sizler bugüne kadar vatandaşlarımızın memnuniyetini esas alan bir anlayışla hizmet ürettiniz. İnşallah bu gayretinizin bundan sonra da artarak devam edeceğine olan inancım tam" şeklinde konuştu.

Sözlerini yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak değerlendirmelerle tamamlayan Başkan Pekyatırmacı, "Hükümetimizin ve partimizin en iyi şekilde temsil edilmesi ve yerel seçimlerde de en iyi sonucu alması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bizim için 24 Haziran seçimleri ne kadar önemliyse 2019 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde o kadar önemli. Ak Parti'nin ülkemiz ve milletimiz için bugün güçlü olması, AK Parti'nin yerelde de en güçlü şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Bu bağlamda Yerel seçimlerde de AK Parti'nin en iyi sonucu alması için hepimizin özveriyle çalışması gerekiyor" dedi.