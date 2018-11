Pekyatırmacı: ““Gençlerimiz sorumluluk bilinciyle geleceği inşa edecekler”

Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Yapılan seçim sonucunda Gençlik Meclisi'nin yeni Başkanı Çağrı Atik oldu.

Olağan Genel Kurulu ile yeni başkanını belirledi. Gerçekleştirilen seçim sonucunda, Gençlik Meclisi'nin yeni Başkanı Çağrı Atik oldu. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul, Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başladı.

Selçuklu Gençlik Meclisi Genel Kurulunda açılış konuşmasını yapan Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural, Selçuklu Kent Konseyi ve Selçuklu Gençlik Meclisi'nin misyonlarından bahsederek, “ Amacımız gençleri miskinlikten uzak, manevi değerleri güçlü, birikimleri ve tecrübesi olan geniş ufuklu, sembolik temsiliyetlerden öte gerçek anlamda toplumda yer edinen faydalı bir nesil oluşturmak ve öncülük etmekti. Sorumluluğun farkında olan, milletin derdiyle dertlenen bir yapıda yola çıkan gençlerimiz ileride devletin ve vatanın mihenk noktalarında en önde giden, hiç sağına soluna bakmayan büyük dava neferleri olacaktır. Ben bu yürüyüşümüzde desteklerini bizden esirgemeyen Selçuklu Belediye Başkanımızı Ahmet Pekyatırmacı ağabeyimize teşekkür ediyorum ” diye konuştu.

“Gençlerimiz ecdadımızın emanetini layıkıyla taşıyacaktır”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, geleceğin temelleri olan gençlerin ecdattan aldığı emaneti layıkıyla taşıyacaklarına inancının tam olduğunu söyleyerek, “Selçuklu Gençlik Meclisi 350 aktif üyesiyle en aktif ilçe gençlik meclisi olarak faaliyetlerini yürütüyor ve bugün de burada 7. Genel Kurulunu yapıyor. Biz belediyeler olarak alt yapıdan, temizliğe, üst yapı hizmetlerinden, sosyo-kültürel hizmetlere, eğitim faaliyetlerine varıncaya kadar pek çok iş yapıyoruz. Ancak yaptığımız işlerin içinin doldurulması için de sizlerin bu şekilde aktif olması gerekiyor. Sizlerin bu iş içinde emek verir, gayret eder vaziyette olması gerekiyor. Görüyorum ki Gençlik Meclisimiz bizim umduğumuzun çok üzerinde işler üretiyor ve her geçen gün kapasitesini ve üye sayısını artırıyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu bir bayrak yarışı ve bu yarışta bayrağı devralan bir öncekinden daha ileriye üzerine bir artı değer daha koyarak bu sorumluluğu taşıyacaktır. Ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte de yine bu zamana kadar olduğu gibi çalışmalar en üst seviyede devam edecek. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak elimizden gelen destekle Selçuklu Gençlik Meclisimizin çalışmalarında yanında olacağız. Tüm ülke olarak her zaman uyanık olmak zorundayız. Yaşadığımız coğrafya ve üzerimizdeki misyon gereği farkındalığımızı yüksek tutmalıyız. Benim sizlerden isteğim eğitim faaliyetlerinizi yürütürken ülkesini, milletini ve ümmeti düşünen insanlar olun. Bütün işlerinizde bunlar önceliğiniz olsun. Bizler sadece kendimizi düşünen bir millet değiliz, mazlum coğrafyalarda beklenen, umut ışığı olan bir milletiz. Bu sebeple ümmeti, insanlığı düşünen bir bilinçle çalışmamız gerekiyor. Bu anlamda kendimizi geliştirelim ve çaba sarf edelim. Ben bugüne kadar emek veren önceki dönem Selçuklu Gençlik Meclisi Başkanı Enes Koç kardeşimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni seçilen kardeşimiz Çağrı Atik'e de görevinde başarılar diliyorum” dedi.

AK Parti Konya Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru da gençlik meclislerinin gençlerin hayatında çok önemli bir yeri olduğuna vurgu yaparak, “Gençlik meclisi çatısı altında bulunan genç kardeşlerimiz sizler burada geçirmiş oldukları zamanın, edinmiş olduğunuz birikimlerin faydasını üniversite hayatınızda, iş hayatınızda, aile yaşantılarınızda göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Gençlik Meclisi'nin kendisi için ayrı bir önem ve değerde olduğunu ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, “Burası bizim siyaseti ilk öğrendiğimiz, birlikte çalışmak nedir, fikretmek nedir ve o fikri olgunlaştırmak nedir ilk öğrendiğimiz yer. Selçuklu Gençlik Meclisi çok başarılı bir model ortaya koydu ve bizi gururlandırdı. Burada görev alan arkadaşlarımız bir öncekinden daha ileri bir hedef belirleyerek eşiği sürekli yükselttiler. Bu ortamın ve daha önceki Selçuklu Gençlik Meclisi çalışma ortamlarının oluşumunda Enes Koç kardeşimizin büyük emekleri var. Salondaki tüm arkadaşlar ve ben senin bu çabalarını unutmayacağız ” diye konuştu.

"Çalışmalarımızı rekorlarla taçlandırdık"

Görevini devreden önceki dönem Selçuklu Gençlik Meclisi Başkanı Enes Koç ise, “Şu ana kadar yaklaşık bin beş yüz gönüllüye ulaşıp sahada iki yüze yakın faaliyet göstererek bu alanda bir rekora imza atmış bulunmaktayız. Selçuklu Gençliği olarak ortalama üç günde bir içerisi dolu dolu geçen kişisel gelişim programları, sosyal aktiviteler ve farkındalık çalışmaları düzenleyerek ulusalda ilçe gençlik meclisi olarak ilk dokuz içerisinde girmiş bulunmaktayız. Bugünü bize yaşatan başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay olmak üzere Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı beye ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yeni başkanımız Çağrı Atik kardeşimiz ve ekibine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Gençlik Meclisi 7. Olağan Genel Kurulu'nda oylama sonucunda göreve Çağrı Atik geldi. Oylama sonrasında başkan seçilen Atik, “Selçuklu Gençlik Meclisi olarak bugüne kadar birçok güzel işe vesile olduk. Her gencin kalbinde bir iz her izin altında da imzamız olana kadar da durmayacağız. Çünkü biz sorumluyuz ileriyi görmekte, sağlam iradelerle ve diri yüreklerle. Bu amaç doğrultusunda her zaman yanımızda olan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı başkanımıza, Selçuklu Kent Konseyi Başkanımız Veli Vural'a, Basın Halkla İlişkiler Müdürümüz Zafer Şahin'e, Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi Müdürümüz Onur Keleş'e, bu onurlu görevi devraldığım Enes Koç'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Selçuklu Gençlik Meclisi 7. Olağan Genel Kurulu fotoğraf çekimi ve ödül takdimiyle son buldu. Genel kurula, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural, AK Parti Konya Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı Osman Şahin, AK Parti Karatay Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Sert, Büyükşehir, Meram ve Karatay Gençlik Meclisi Başkanları, gençlik meclisi görevlileri ve üyeleri katıldı.