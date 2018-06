Selçuklu’da Ramazan Ayının bereketi Selçuklu Belediyesi tarafından her gün iki mahallede kurulan birlik ve beraberlik sofralarında yaşanmaya devam ediyor. Ramazan Ayı’nın manevi coşkusunun birlikte yaşandığı mahalle iftarlarının adresi Dumlupınar, Malazgirt, Sancak ve Sızma mahalleri oldu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Mehmet Babaoğlu, AK Parti Konya Milletvekili Adayları Ali Sürücü ve Osman Seçgin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fahrettin Kulu, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı Yöneticileri, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcılarının yanı sıra mahalle muhtarlarının da yer aldığı iftarlarda binlerce ilçe sakiniyle buluştu.

“Bu birlik beraberliğe vesile olmak bizleri mutlu ediyor”

Ramazan ayının bütün Müslümanların birlik ve beraberliğine vesile olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ramazan boyunca her gün iki farklı mahallemizde gerçekleştirdiğimiz mahalle iftarı ile Ramazan’ın bereketini hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Bu coşkuya birlikte şahitlik ettiğimiz için çok mutluyuz. Komşuların hep birlikte iftar sofralarına oturmuş olması Ramazan Ayının manevi iklimine uygun olarak çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Bu iftar sofralarında bizler sizlerle hasbihal ederken, siz de komşularınızla, eşinizle, dostunuzla birlikte iftar ederek birlik beraberlik duygusunu geliştiriyorsunuz. Bu güzelliklere vesile olduğumuz için çok mutlu oluyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin” dedi.

"Ülkemiz istikrar ve kalkınmasına devam edecek"

Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen iftar sofralarında mahalle sakinleri ile birlikte olmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Ramazan Ayı ve seçim çalışmalarının birlikte yaşandığı bir dönemdeyiz ve her fırsatta sizlerle bir araya geliyoruz. Bu güzel tablodan dolayı Selçuklu Belediyemize teşekkür ediyorum. Hepinizin bildiği gibi ülkemiz önemli önemlerden geçiyor ve 24 Haziranda önemli bir seçim geçekleştireceğiz. AK Parti hükümeti olarak 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde güzel işlere imza attık. Her ailenin işini, aşını, meselesini çözmek, ülkemizin yarınları için her haneye huzur ve mutluluk katmak için gece gündüz çalıştık. İnşallah yine sizlerin desteği ve duasıyla 24 Haziran seçimlerinden başarıyla çıkacak, istikrarın, güvenin, kalkınmanın ve hizmetin adı olmaya devam edeceğiz" dedi.

İftar organizasyonları için Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür eden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, “24 Haziran’da hepimizin ortak geleceği için önemli bir adım atacağız ve bir kırılma anına daha hep birlikte yaklaşıyoruz. Ülkemizin 16 yıldır bütün zorlama ve engellemelere rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kat ettiği aşamayı hepimiz yakından biliyoruz. Bu başarıyı sizlerin desteği ile başardık. İnşallah 24 Haziran’da da Türk Milletinin düşmanlarına kimin yanında olduğunuzu bir kez daha göstereceksiniz" dedi.

Malazgirt Mahalle Muhtarı Mustafa Avcıoğlu da yaptığı konuşmada Selçuklu Belediyesi’ne iftar organizasyonu için teşekkür etti. Avıoğlu, "Ramazan birlik ve beraberlik ayıdır. Siz değerli mahalle sakinlerimize de bu birlik ve beraberlik ruhunu yaşattığınız için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.