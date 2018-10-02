Pekyatırmacı: “Türkiye dünyada güçlü bir lider”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye tarafından şehrin geleceği için ortak kanaat oluşturma ve birlikte hareket etme amacıyla gerçekleştirilen istişare toplantıları Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) ile devam etti.

Selçuklu Belediyesi tarafından şehrin ve ilçenin geleceğine değer kazandırmak amacıyla farklı kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantıları KONESOB'a bağlı esnaf odası başkanlarıyla devam etti. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programda, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak ve birliğe bağlı oda başkanları bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda Konya ve ülke gündemine ait konuların yanı sıra belediye ve esnaf odalarının çalışmaları ele alınırken birliğe bağlı oda başkanlarından gelen talep ve önerileri dinlendi.

“Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara rağmen daha da güçlenecektir”

Türkiye'nin yönetiminde güçlü bir hükümetin olduğunu ifade eden ve mecliste de güçlü bir ittifakla karar alma mekanizmasının işlediğine dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ülke ve millet olarak Türkiye'nin mevcut durumdan sıyrılması için gerekli her türlü imkan elimizde mevcut. Türkiye artık eski Türkiye değil. Üretmek için, istihdam için yeterli potansiyel var. Bunları en iyi şekilde değerlendirerek birlik ve beraberlik içerisinde bütün bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Bundan sonraki süreçte de Türkiye çok daha güçlü olacak ve hem bölgesinde hem de dünyada yerini almaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulundaki son konuşmalarında gerekse Almanya'yla ikili görüşmelerde yaptığı konuşmalarda ortaya çıkan şu, Türkiye'nin liderliği artık dünyada da güçlü bir lider olarak kabul ediliyor ve sözüne itibar ediliyor. Dışarıdan gerçekleştirilmek istenen oyunlar hiçbir şekilde bundan sonra Türkiye üzerinde olamayacak. Liderimizin arkasında sağlam bir şekilde durmaya devam edeceğiz ve milli kaynaklarımızla üretimimizi artırıp ihracatımızı çoğaltarak ekonomimizi daha da güçlendireceğiz. Bütün bu hamleleri yaparken tasarrufla hareket ederek elimizdeki imkanları en verimli biçimde kullanmamız gerekiyor ” dedi.

"Türkiye bugünü kadar daha zorlu süreçlerden geçti"

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, esnaf odalarının önemli bir misyonu olduğunu ve temsil ettiği kitle bakımından önemli bir yeri olduğuna vurgu yaparak, “Belirli periyotlarla bir araya gelip istişare etmemizin esnaf kardeşlerimizin taleplerine cevap verebilme adına anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu birlik ve beraberliğin getirdiği toplantılarımızda hem ilçemizde hem de Konya'da hep birlikte insanlarımızı nasıl yukarıya taşırız, hayat konforunu nasıl artırırız bunun cevabını aramaya devam edeceğiz. Türkiye bugüne kadar daha zorlu süreçlerden geçti. Bu süreçte onlardan daha zor değil. Yeter ki millet olarak birlik ve beraberlik ruhunu elden bırakmayalım. 15 Temmuz en yakın örneklerinden bir tanesi. Biz pek çok zorluğa karşı millet olarak birlik olabiliyoruz hamdolsun” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak da, son 15 yılda ülke olarak alınan mesafenin önemine vurgu yaparak, “Türkiye'nin kaydettiği gelişmeler bazı ülkelerin işine gelmiyor ve bir takım ekonomik yaptırımlar uygulama içine girdiler. Bizler millet olarak bu zorlukların da üstesinden geleceğiz. Ancak tasarruf konusuna da değinmek lazım. Son yıllarda tüketim alışkanlığı değişti ve çok fazla tüketir hale geldik. Bu anlamda tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Planlı bir şekilde tüketim sağlarsak ve tasarruflu bir şekilde yaşarsak bu zorlukları da aşacağımıza inanıyorum” dedi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak da, istişare toplantılarının yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Esnaf ve sanatkarımız özellikle bu dönemde daha da önem arz ediyor. Çünkü her türlü olumsuzlukta esnaf ve sanatkarımız devletinin ve milletinin hep yanında olmuştur. Bu günde ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara hep birlikte şahitlik ediyoruz esnafımız da konuşmadan üretimine devam ediyor ve istihdam sağlamaya da devam ediyor” dedi.

Konuşmaların ardından birlik üyesi oda başkanları sektörleriyle ilgili olan konulardaki istek ve önerileri toplantıya katılanlarla paylaştı.

Toplantının sonunda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından KONESOB Muharrem Karabacak'a Selçuklu Belediyesi tarafından yayın hayatına kazandırılan Karahanlı Türkçesi ile Kur'an-ı Kerim Meali hediye edildi.