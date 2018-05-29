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29 Mayıs 2018 11:29

Pencereye sıkışan kediyi zabıta kurtardı

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir okulun bodrumundaki yavrularının yanına gitmek isterken pencereye sıkışan kediyi zabıta kurtardı.

Pencereye sıkışan kediyi zabıta kurtardı

29 Mayıs 2018 11:29


Edinilen bilgiye göre, Akşehir Şehit Özden Çınar Kız Meslek Lisesi binasında bulunan yavrularına gitmek isteyen bir kedi, pencereye sıkıştı. Kedinin sıkıştığını gören öğrenciler okul çevresindeki Akşehir Belediyesi Zabıta Ekiplerinden yardım istedi. Zabıta ekipleri kısa bir müdahalenin ardından anne kediyi ve okulda bulunan yavrularını kurtardı. Kediler Akşehir Belediyesine ait mobil hayvan ekiplerine teslim edilerek oradan da sağlık kontrolleri yapılmak üzere veterinere götürüldü. Öğretmenler ve öğrenciler ise zabıta ekiplerine teşekkür etti.




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