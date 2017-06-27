Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 15:25

Piknik yolunda kaza: 4 Yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde pikniğe giden arkadaşların içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Piknik yolunda kaza: 4 Yaralı

27 Haziran 2017 15:25


Kaza saat 11.00’de Kömüşini Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cömert E. (27) idaresindeki 06 SEF 08 plakalı otomobille seyir halindeyken yola bulunan kuma kapılarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü ile yerel televizyon temsilcisi Ertan Ö. (27) Erdi D. (26) ile Ünal Ö. (28) yaralandı. Vatandaşların kaza ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Cömert E., Ertan Ö., ve Erdi D.’nin ambulanslarla Konya’ya sevk edildikleri öğrenildi. Öte yandan, 4 arkadaşın piknik yapmaya gittikleri öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:16
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:04
  • İkindi :16:58
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!