Piknik yolunda kaza: 4 Yaralı

Kaza saat 11.00’de Kömüşini Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cömert E. (27) idaresindeki 06 SEF 08 plakalı otomobille seyir halindeyken yola bulunan kuma kapılarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü ile yerel televizyon temsilcisi Ertan Ö. (27) Erdi D. (26) ile Ünal Ö. (28) yaralandı. Vatandaşların kaza ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Cömert E., Ertan Ö., ve Erdi D.’nin ambulanslarla Konya’ya sevk edildikleri öğrenildi. Öte yandan, 4 arkadaşın piknik yapmaya gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.