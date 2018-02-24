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24 Şubat 2018 20:47

Plakasını tıraş köpüğüyle kapatan tır şoförü cezadan kaçamadı

Konya’da yasak saatte şehir içine giren ve ceza yememek için plakasını tıraş köpüğüyle kapatan tır şoförü 596 lira ceza yemekten kurtulamadı.

Plakasını tıraş köpüğüyle kapatan tır şoförü cezadan kaçamadı

24 Şubat 2018 20:47


Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şırnak’tan 27 DU 647 çekici plakalı tırının bakımı için Konya’ya gelen Kamuran Ş.(35) tır ve çekici araçların şehir merkezine girişinin yasak olduğu 07.00-22.00 saatleri arasında tırının ön ve arka plakalarını tıraş köpüğüyle kapatarak şehir merkezine girdi. Ceza yememek plakasını kapatan tır, mesai için görevli olduğu polis merkezine giden bir polis tarafından fark edildi. Durumu merkeze bildiren polisin ihbarının ardından tır şoförü Yeni İstanbul Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik polislerince durduruldu. Polis ekipleri tırı güvenli bir alana çektikten sonra araçta arama yaptı. Tırda takılı olan 27 V 8494 plakalı dorsenin boş olduğu anlaşılırken, tır şoförü Kamuran Ş.’ye plakayı okunmamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmadan 488 lira, yasak saatte şehir içine girmekten ise 108 lira olmak üzere toplamda 596 lira para cezası kesildi.




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