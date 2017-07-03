Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 17:32

Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis memuru olarak görev yapan 43 yaşındaki Önder D.

Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti

03 Temmuz 2017 17:32

İlçe Emniyet Müdürlüğünde beylik tabancasıyla intihar etti.


Olay, sabah saatlerinde Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesinde görevli olan Önder D, girdiği bunalım sonucu beylik tabancasını çıkarıp kalbine dayayarak ateşledi. Silah sesi üzerine odaya giren mesai arkadaşları, Önder D’yi kanlar içinde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Önder D’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Önder D’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:20
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:05
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!