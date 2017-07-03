Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti

İlçe Emniyet Müdürlüğünde beylik tabancasıyla intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesinde görevli olan Önder D, girdiği bunalım sonucu beylik tabancasını çıkarıp kalbine dayayarak ateşledi. Silah sesi üzerine odaya giren mesai arkadaşları, Önder D’yi kanlar içinde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Önder D’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Önder D’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.