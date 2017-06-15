Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2017 23:55

Polis okulu öğrencisi kanalda boğuldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi genç, girdiği kanalda boğuldu.

Polis okulu öğrencisi kanalda boğuldu

15 Haziran 2017 23:55


Olay, Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi yakınlarındaki eski Çarşamba Kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören 24 yaşındaki Ali Ülkar, balık tutmak için amcası ve 5 arkadaşı ile beraber kanala geldi. Ülkar iddiaya göre, elleriyle balık tutmak için kanalın ortasına kadar girdiği sırada suda çırpınmaya başladı. Yeğeninin suda çırpındığını gören Mehmet Ülkar, kanala atlayarak yeğenini kurtarmak istedi. Bu sırada kendisi de boğulma tehlikesi atlatan amca Ülkar, kanala giren arkadaşları tarafından güçlükle kurtarıldı. Suda çırpınan Ali Ülkar ise gözlerden kayboldu.Yaşanan olay sonrası adrese itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Konya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kanala girerek kayıp genci aramaya başladı. Suda kaybolduğu belirlenen Ali Ülkar’ın cansız bedeni aramak için kanalın ortasında aramalarını yoğunlaştıran dalgıçlar, gencin cansız bedenine ulaştı. Yaklaşık 3 metre derinlikteki sulardan çıkarılan Ülkar’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan yeğenini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi atlatan amca Ülkar ise hastanede tedavi altına alındı.


Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi 1’inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen gencin, arkadaşları uzun süre yaşadıkları olayın şokunu atlatmadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    22°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:21
  • Öğle :13:02
  • İkindi :16:56
  • Akşam :20:22
  • Yatsı :22:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!