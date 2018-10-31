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Polis yolcu otobüsünde kaçak silah ele geçirdi

Konya’nın Ereğli ilçesinde polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri yol kontrolü sırasında Konya'dan Adana istikametine seyir halinde olan 33 BFJ 40 plakalı bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste kimlik kontrolü sırasında durumu ve hareketleri şüphe uyandıran M.S. isimli yolcuya ait 2 adet valizde polis ekipleri arama yaptı. Yapılan aramada 20 adet kaçak tabanca ele geçirildi. M.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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