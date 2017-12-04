Polise ateş açıp kaçan şüpheliler aranıyor

Polis ve jandarma ekipleri şüphelileri arıyor.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Karaman Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, birimleri akşam saatlerinden itibaren teyakkuz haline geçti. Jandarma ekipleri tarafından Sertavul mevkisinde ’Dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli aracın Karaman’a giriş yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, TOKİ’ler mevkisinde aracı takibe aldı. Zaman zaman kıstırılmaya çalışılan aracın içindekiler ekiplerin üstüne araba sürdü. Şehir merkezindeki kovalamacanın ardından Karaman-Ayrancı yoluna çıkan 70 BH 347 plakalı araç içindeki şüpheliler Organize Sanayi Bölgesi’nden itibaren peşindeki ekiplere ateş etmeye başladı. Polis ve Jandarma ekiplerine merkezden yapılan anonsta uzun namlulu silah kullanma ve ateşe ateşle karşılık yapma emri verilmesinin yanında çelik yelek giymeleri emredildi.

Araçta fişek bulundu

Öte yandan Ayrancı ilçesindeki birimleri atlatmayı başaran araç, Ereğli istikametinde kaçmaya devam etti. İlçe girişinde otomobili sıkıştıran ekipler lastiklerine ateş açtı. Ancak hızlı bir şekilde devam eden otomobil içindeki şüpheliler ilçede harabe bölge olan taş evler mevkisinde araçlarını bırakarak kaçtı. Yanına aldıkları silahlar ile ara sokaklardan polise ateş eden şahıslar gece karanlığından faydalanarak izlerini kaybettirdi. Öte yandan terk edilen aracın arka kısmında kullanıma hazır fişekler ele geçirildi. Karaman’dan gelen polis ekipleri de Ereğli polisine destek vererek ilçede kaçan zanlıları aramayı sürdürüyor.