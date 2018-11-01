Polisin durduğu otomobilde uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde 24 gram uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerinde şüphe üzerine 07 GBL 72 plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapmak isteyen polis, araçta bulunan 3 kişiden M.K.'nin (36) aşağıya inerken avucunda bulunan poşete sarılı bir maddeyi yere attığını fark etti. Yapılan incelemede yere atılan poşetteki maddenin 24 gram uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ile 15 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Şüpheliler M.K. İ.Y. (34) ve S.S. (33) gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.