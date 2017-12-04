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04 Aralık 2017 13:53

Polisle çatışan yağma şüphelileri güvenlik kamerasında

Karaman’da çaldıkları otomobille Mersin’in Mut ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yağma olayına karıştıkları öne sürülen şüphelilerin Konya’nın Ereğli ilçesinde polisle çatıştıktan sonraki kaçma anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polisle çatışan yağma şüphelileri güvenlik kamerasında

04 Aralık 2017 13:53


Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. ve Ali K. Karaman’da çaldıkları otomobille Mersin’in Mut ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yağma olayına karıştıktan sonra kaçtı. Şüpheliler Karaman-Mersin karayolunda uygulama yapan polislerin "dur" ihtarına ateşle karşılık vererek Konya’nın Ereğli ilçesine doğru kaçmaya başladı. Ereğli girişinde polis tarafından yola kapan kurularak durdurulmak istenen şüpheliler, polise ve jandarmaya ateş etti. Bu sırada kapanın üzerinden geçen ve polis ve jandarmanın da ateşle karşılık vermesi üzerine otomobilin lastiği patladı. Patlak lastikle bir sürede daha kaçan zanlılar, otomobili Taş Evler mevkisinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, ateş ederek kaçan şüphelilerin izini Türbe Mahallesinde kaybetti. Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla devam eden aramalar sırasında okul bahçesinde 2 adet tüfek ele geçirildi. Yapılan incelemelerin ardından tüfeklere incelenmek üzere el konuldu.


Polisle yaşanan silahlı çatışmanın ardından yaya olarak kaçan 2 şüpheli çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Aynı zamanda polisin yola kapan kurduğu ve aracın lastiklerine ateş etme anları da bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin ellerinde tüfekle kaçma anları ve bir okulun demir korkuluklarından atlama anları görünüyor. Polisin ilçede yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor.




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