Polisten 100 kilometre boyunca kaçan otomobil yol kapatılarak yakalandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, yaklaşık 100 kilometre süren kovalamaca sonunda kent merkezi girişinde yol kapatılarak yakalandı. Sürücü, neden kaçtığını soran polislere, "Hastaneye gidiyordum, sizi görmedim. Görseydim dururdum" diye cevap verdi.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi İstanbul Çevre Yolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Ilgın ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 42 NS 665 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün dur ihtarına uymayarak kaçmasıyla başlaması üzerine kovalamaca başladı. Polisle sürücü arasında Konya Afyonkarahisar Karayolu güzergahında yaşanan kovalamaca, Ilgın ve Kadınhanı ilçeleri ile Ladik Mahallesi istikametinden Konya kent merkezi girişine kadar devam etti. Yaklaşık 100 kilometre süren kovalamacanın ardından araç, kent girişi kampüs önündeki uygulama noktasında trafik akışı kesilerek yolun kapanmasıyla yakalandı.

Araçtan indirilerek etkisiz hale getirilen sürücü M.Ç. ile yanında bulunan M.K.'nin üzerinde ve araçta arama yapıldı. 2 şahsın gözaltına alınmasının ardından sürücünün ekip aracına bindirildiği sırada, "Hastaneye gidiyordum. Vatan haini miyiz? Hepinizi şikayet ederim" demesi dikkat çekti. Ehliyetsiz araç kullandığı için ekiplerden kaçan sürücüye, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmekten yaklaşık 5 bin lira idari para cezası kesilirken, araç da trafikten men edildi. Sürücü M.Ç. ile M.K. işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.