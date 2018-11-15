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Polisten hırsızlara suçüstü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir inşaattan demir çaldıkları iddia edilen 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir inşaattan demir çaldıkları iddia edilen 2 şahıs suçüstü yakalandı.


Olay, dün gece saatlerinde Ulukapı Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaattan demir çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inşaattan demir çaldıkları iddia edilen Serkan Ş. ve Cengiz K.'yı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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