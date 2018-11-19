Polisten kaçtı, yakalanınca “Alkol aldık başka bir şey yok” dedi

Konya'da polisin “dur” ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü polisle yaşanan kovalamaca sonunda yakalandı. Alkollü olduğu anlaşılan sürücü ve arkadaşının, “Alkol aldık başka bir suçumuz yok” diyerek kendilerini savunması dikkat çekti.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Akarca Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği 55 NJ 728 plakalı kamyonete 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün dur ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca başladı. Polis ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca Yeni İstanbul Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi, Aydınlık Evler Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Yeni Sille Caddesinde bir süre devam etti. Kaçan aracı durdurmak için çok sayıda polis ekibi de bölgeye sevk edildi. Merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi'ne çıkan alkollü sürücünün kullandığı kamyonet, yaklaşık 40 kilometre süren kovalamacanın ardından ekipler tarafından cadde ile Akarca sokağın kesiştiği noktada yakalandı. Alkollü araç sürücüsü Ali Osman Y., araçtan indirilerek etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan araçtan bulunan Osman Ö'nün, “Alkol aldık başka bir şey yok” diyerek kendilerini savunması dikkat çekti. Alkollü sürücü Ali Osman Y'nin yapılan alkol muayenesinde 1.08 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü ile arkadaşının kullandığı araç işlemlerinin ardından trafik çekicisi tarafından otoparka götürüldü. Bu duruma tepki gösteren iki arkadaş polis ekiplerine, “Bu benim zoruma gider. Bu arabanın normalde bir sıkıntısı var mı? Sürücü biziz arabanın ne suçu var” dedi. Polisin kimliğini istemesi üzerine alkollü Osman Ö, “Beni daha fazla sorgulamak istiyorsan adım Osman 1991 doğumluyum” demesi dikkat çekti. Alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmekten 5 bin lira idari para cezası kesilirken, araç otoparka çekildi.