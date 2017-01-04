Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 11:14

Polonyalı Joanna, İslamiyet’i seçti “Melek” oldu

Polonyalı Joanna, İslamiyet’i seçti “Melek” oldu

04 Ocak 2017 11:14

Konya’nın Akşehir ilçesinde İlçe Müftülüğüne başvuran Polonya vatandaşı Kamila Joanna, Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.
Polonya’da tanışmış olduğu ve evlilik hazırlıkları yaptığı Türk vatandaşının sayesinde İslamiyet’le tanışan Kamila Joanna, araştırmaları sonucunda hak din olarak kabul ettiği İslam’a Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş’ın eşliğinde Kelime-i Şahadet getirerek ihtida etti ve Melek ismini aldı.
İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş’ın İslam dinini genel hatlarıyla anlatmasının ardından, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi. İslam’ın en doğru ve güvenilir kaynaklardan öğrenilmesi gerektiğini dile getiren İlçe Müftüsü Polonyalı Melek’e Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meali, İslam İlmihali ve çeşitli kitaplar hediye etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
5
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    5°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç