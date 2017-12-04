Pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Mekke Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan binanın içerisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Yarar (30) tüfekle vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Yarar ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kalbinden yaralanan Yarar, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri binada ve çevrede incelemelerde bulundu. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.