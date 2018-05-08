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08 Mayıs 2018 11:41

Prof. Dr. Ali Akpınar, görevini Ahmet Poçanoğlu’na devretti

Konya İl Müftüsü Prof.

Prof. Dr. Ali Akpınar, görevini Ahmet Poçanoğlu’na devretti

08 Mayıs 2018 11:41

Dr. Ali Akpınar, görevini İl Müftülüğüne atanan Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Ahmet Poçanoğlu’na devretti.


İl Müftülüğünde gerçekleşen görev teslim törenine müftü yardımcıları, şube müdürleri ve daire personeli katıldı. Müftü Prof. Dr. Ali Akpınar, devir teslim öncesi Poçanoğlu’na yapmış oldukları çalışmalar ve faaliyetler hakkında kısa bilgiler verdi. Karşılıklı görüşmelerin ardından Akpınar, Poçacoğlu’na görevinin hayırlar getirmesini temenni ederek çalışmalarında başarılar diledi.




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