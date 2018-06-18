Prof. Dr. Erkan Türkmen’den 4 dilde “Mesnevi" dersleri

Dr. Erkan Türkmen, Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Mevlana Kültür Merkezinde “Mesnevi Dersleri” kapsamında sosyal medya üzerinden "Konyamun" adı altında Hazreti Mevlana’nın büyük eseri Mesnevi’yi anlatıyor.

Dört dilde mesnevi dersleri Konya Büyükşehir Belediyesi ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde sosyal medyada Mesnevi’yi dünyaya duyuran Prof. Dr. Erkan Türkmen, Mesnevi’yi; Farsça, Türkçe, İngilizce ve Urduca dillerinde anlatıyor. 30 bölüm sürecek olan "Mesnevi Dersleri" ile Hazreti Mevlana ve Mesnevi’nin daha iyi anlaşılması hedefleniyor. Hazreti Mevlana aşkını kendi yazdığı kitaplara da aktaran Türkmen, "Mevlana aşkını tüm dünyaya duyurmak ve arkamda bir eser bırakmak istiyorum. Hazreti Mevlana, Orta Asya kültürüdür. Horasan mektebinin yetiştirdiği büyük bir din alimidir. Belediyemiz ve üniversitemiz iş birliğinde bu birlikte maneviyatı tekrar canlandırmak istiyoruz. Dört dilde yayın yapıyoruz ve geniş kitlelere ulaşıyoruz. Mesnevi’nin anlaşılması için ‘Mesnevi Dersleri’ adı altında bir yayın başlattık. Pakistan ve Hindistan’da Hazreti Mevlana’ya çok büyük önem veriyorlar. Hazreti Mevlana, her alim gibi zahiri ilimleri de öğrenmiştir. Fıkıh ve kelamın üstadıdır. Hazreti Mevlana’nın felsefesi derin bir felsefedir. Hazreti Mevlana beyitlerini ilahi aşkın derinliği ile yazmıştır, o beyitler ancak Kur’an-ı Kerim’i iyi anlayan birisi tarafından yazılabilir. Ben de dünyaya, Hazreti Mevlana’yı anlatmaktan dolayı çok mutluyum. Hazreti Mevlana’da esas olan öğretilerdir. Birçok eseri var ama Mesnevi en büyük eseridir. İslam’ı dünyaya yeniden tanıtmamız için böyle düşünürlerin fikirlerine ihtiyacımız vardır. Mesnevi’nin girişi 18 beyt ile başlar. Giriş kısmı bütün mesneviye ışık tutar. Binlerce beyt aynı edebi kalıpla yazılmıştır. Derinliği olan bu eser tüm dünyaya tanıtılmalıdır” dedi.

“Eserleriyle örnek olmuştur”

“Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri, dün olduğu gibi bugün de sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa manevi rehberliğini, eserleriyle, özellikle de Mesnevi’siyle sürdürmektedir” diyen Prof. Dr. Erkan Türkmen, “Geçmişte Hazreti Mevlana’nın etkisi, elbette sadece Anadolu ile sınırlı kalmamış, bilhassa İran ve Hindistan sahalarında etkisi büyük olmuş; pek çok alim, mutasavvıf ve edip eserleriyle ilgilenmişler, onlara değerli şerhler yazmışlardır. Günümüzde ise yurt içinde ve yurt dışında, Mevlana Hazretleri ve eserleri üzerine yapılan çalışmalar büyük bir hız kazanmıştır” diye konuştu.