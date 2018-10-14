Prof. Dr. Esen'den “Başkanlık Sisteminde Yerel Yönetimler” konulu konferans

Dr. Adem Esen, Başkanlık Sisteminin Türkiye'ye kazandırdığı en büyük şeyin siyasi bir iktidar olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Adem Esen, Selçuklu Akademik Düşünce ve Araştırma Merkezi'nde (SADAM) "Başkanlık Sisteminde Yerel Yönetimler" konulu konferans verdi. Prof. Dr. Adem Esen, son değişikliklerden önce parlamenter bir sistemin olduğunu belirterek, "Bu sistemde Cumhurbaşkanı vardı, başbakan vardı, başbakanın bakanlar kurulu vardı ve bunların siyasi hürriyetleri vardı. Şimdi bu çok tartışılan bir konu... Neden? Başkanlık sistemi konusundan ben mesela ikna oldum. Temel gösterge Cumhuriyet kurulmasından itibaren her 15 ayda bir hükümet değişmişti. Yani eğer mesela Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine son dönemde geçmemiş olsaydık şimdiye herhalde bir koalisyon hükümeti miydi? Kimler olacaktı filan... Şimdi Türkiye'ye kazandırdığı en büyük şey o kanaatimce siyasi bir iktidar kazandırmış oldu. Ama bunun iktisadi yansımaları daha farklı" diye konuştu.

Devletin, merkezi yönetimde de yerel yönetimde de bir bütün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Esen, "Neden yerel yönetimler kuruluyor? Osmanlı'da ademi merkeziyet dediğimiz şey, yani insana daha yakından hizmet vermek için... Şurada kanalizasyon problemini belediye bilir. Yani Ankara'nın merkezinin ne işi var burada. Dolayısıyla yerinden yönetim ilkesi gereği kim yönetmeli? Buradaki yönetmeli. Pekala burada yönetecek kişiyi biz Ankara'dan mı atayalım ya da buradan mı seçilsin? Yani genel eğilim nedir? Buradan seçilsin. Çünkü para veriyorsun. Parayı nereden alıyor belediyeler merkez bütçelerden alıyor. Yani bir bütünün parçası, denetlemeden olmaz" diye konuştu.

Prof. Dr. Adem Esen, konferansın devamında, “Anayasa İdari Vesayet”, “Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü”, "İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı”, “Belediyelerin görev ve yetkileri” ile “Diğer ülkelerde başkanlık ve yerel yönetim örnekleri” gibi birçok başlık hakkında katılımcılara bilgi verdi.