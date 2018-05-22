Dr. Feridun Karakurt, Ramazan ayında hareketsiz kalınmamasını önererek hastaların mutlaka uzmanlara danışarak oruç tutup tutmama konusunda karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Herhangi bir hastalığı olmayan insanlarda orucun tıbben yararlarının da olduğunu söyleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Dr. Feridun Karakurt, "Nobel ödüllü bir bilim adamı tarafından aç kalmanın hücreleri yenilediği saptandı. Oruç bu bakımdan sağlığa faydalıdır diyebiliriz. Tabii bu faydayı görebilmek için Ramazan ayında kilo almamak önemli. Her türlü yiyecek yenebilir ancak az yemek şartıyla. Oruç, yeme disiplini sağlanabilirse obezite ile mücadelede de etkili olabilir” şeklinde konuştu.

"Su kaybının çok olduğu sporlardan uzak durmak gerekiyor”

Ramazan ayında hareketsiz kalmaktan kaçınmak gerektiğini ifade eden Dr. Karakurt, “Günlük işlerimizi halledebiliriz, yürüyüşler yapabiliriz ama ağır egzersizlerden, su kaybının çok olduğu sporlardan uzak durmak gerekiyor" diye konuştu.

Şekerin yanında kalp, böbrek gibi önemli hastalığı olan bireylerin oruç tutmamaları gerektiğinin altını çizen Dr. Karakurt, "Hafif seviyede şeker hastalığı olan hastalar doktorlarına danışarak oruçlarını tutabilirler. Diğer hastalıklarda da uzmanlara danışarak karar verilmelidir. Mesela kalp hastalığı olanlar kardiyoloji uzmanlarına, böbrek hastalığı olanlar üroloji uzmanlarına danışarak oruç tutup tutmayacaklarına karar vermelidirler" ifadelerini kullandı.