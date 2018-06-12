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12 Haziran 2018 16:31

Prof. Dr. Osman Okka: "Yabancı sermayeli bankaların davranışları kontrol altına alınmalıdır"

KTO Karatay Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı Prof.

Prof. Dr. Osman Okka:

12 Haziran 2018 16:31

Dr. Osman Okka, 24 Haziran seçimleri öncesi dolar üzerinde yapılan ekonomik operasyonu değerlendirerek, "Amaç Türk ekonomisini çökertmek ve arkasından Türkiye’yi bölmektir. Türkiye’deki yabancı sermayeli bankaların davranışları kontrol altına alınmalıdır. Geçmiş tarihlerde serbest piyasada bunların doları nasıl tetiklediklerini, ekonomiyi alt üst ettiklerini gördük” dedi.


24 Haziran seçimleri öncesi dövizde yaşanan hareketlilik ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dr. Osman Okka, Türkiye’nin istikralı duruşunu bozmak isteyenlerin çeşitli araçları kullanarak ekonomik operasyona giriştiğini belirtti. Prof. Dr. Osman Okka, “Benzer yükselişleri 1997, 2000, 2001 tarihlerinde de görmüştük ve o dönem ekonomimiz büyük bir yıkıma sürüklendi. Şu anda ise ekonomimiz 2002 tarihine göre 3 kat daha güçlü, ekonomide serbest kur sistemi hakim ve iktidar ekonomiyi iyi derecede kontrol edip yürütüyor, bankacılık sistemi oldukça gelişmiş durumda, IMF ile ilgili bir borç politikamız yok ve hükümet ekonomik yönetime hakim. Ekonomi canlı bir varlık gibidir. Bazı yerler aksayabilir de hükümetin müdahalesiyle bunların çoğu giderilir. Fakat döviz ile Türk ekonomisini yıkmak için başlatılan saldırı çok farklı bir şey. Gördüğümüz kadarıyla döviz saldırısı küresel sermaye grupları ve emperyalist NATO ortaklarımız tarafından Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan çıkması, İsrail karşıtı bir politika yürütmemesi, Akdeniz Gaz yataklarından pay almaması, küresel güç olmaması için yapılan Londra merkezli bir saldırıyı yaşıyoruz. Amaç Türk ekonomisini çökertmek ve arkasından Türkiye’yi bölmektir. Türkiye’deki yabancı sermayeli bankaların davranışları kontrol altına alınmalıdır. Geçmiş tarihlerde serbest piyasada bunların doları nasıl tetiklediklerini, ekonomiyi alt üst ettiklerini gördük” şeklinde konuştu.



“15 Temmuz’un ardından bu kez ekonomi üzerinden saldırıyorlar”


Dövizdeki hareketliliği Türkiye’nin başkanlık sistemine geçmesine bağlayan Prof. Dr. Okka, “Batı başkanlık sistemini kendisi kullanırken bize parlamenter sistemi dayattılar. En büyük tepkilerinden birisi sistem değişikliğine karşıdır” diye konuştu.


Bugün ki dolar üzerinden yapılan spekülasyonların geçtiğimiz dönemlerde de farklı şekillerde karşımıza çıktığını aktaran Prof. Dr. Okka, “Bu saldırı 15 Temmuz gecesi tanklarla, uçaklarla, helikopterlerle yapıldı. Halkımız bu vahşi saldırıyı durdurdu. Böyle bir ekonomik saldırının geleceği çoktandır beklenmekteydi. Şimdi karşımıza çıktı. Burada Türkiye ekonomisinin çok güçlü ve sağlam olduğunu görüyoruz. Türk iş dünyasında, ekonomi çevrelerinde ve vatandaş nezdinde döviz kurları üzerinden bir panik ortamı üzerinden manipülatif bir sonuç almaya çalışıyorlar. Böyle bir harekete prim vermememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.




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