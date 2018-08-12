Dr. Tunç Cevat Öğün, geceleri uykudan uyandıracak şekilde rahatsızlık veren el bileği sinir sıkışmasında tedavinin test ve değerledirmelere göre planlandığını söyledi.

’Karpal Tünel Sendromu’ adı verilen el bileği sinir sıkışması günümüzde çok rastlanılan hastalık halini alırken, ciddi rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Parmakta uyuşmayla kendini belli eden hastalık uykudan uyandıracak şekilde rahatsız edebiliyor. Konya Hospital Dr. Tunç Cevat Öğün, sıkça rastlanılan bu hastalık ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Öğün, “El bileğinde sinir sıkışması rahatsızlığı kliniğimizde çok rastladığımız hastalıklardan bir tanesi. Rahatsızlık kendini parmaklarda uyuşma ile belli ediyor. Bu uyuşmalar kişileri geceleri uyandıracak şekilde rahatsız edebiliyor. Hatta daha ilerlerse bir telefon konuşmasını yarım bıraktırabiliyor, beceriksizlikler elden bir şeyi düşürme durumu ortaya çıkabiliyor” dedi.

“Sinir ölçüm sonuçlarına göre planlama yapıyoruz”

Hastalığın tedavisinde belirli test ve değerlendirme sonuçlarına göre planlama yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Öğün, daha büyük sinir sıkışması doğrultusunda ameliyatla kalıcı çözüm elde edilebildiğini belirtti.

Öğün şöyle konuştu; “Tedavisinde mutlaka klinik değerlendirme ve sinir ölçümü sonuçlarına göre bir planlama yapıyoruz. Eğer hafif şekilde sinir sıkışmasıysa bir takım cihazlar, bileklik ve ilaçlarla tedaviye başlıyoruz. Bunlarla tedavi zaman zaman mümkün olabiliyor. Hastalık hafif şekilde ise aksi takdirde bu tedaviler netice vermeyebiliyor. Sonuç vermediği durumlarda ve daha ileri başlangıcı olan sinir sıkışması rahatsızlığında bilekten kortizol enjeksiyonu yapabiliyoruz. Bir kaç sefer bu da zaman zaman tedavi sağlayabiliyor ama başarısız da olabiliyor. İşte bu başarısızlık durumunda uzun süredir devam eden ve çok rahatsız sinir sıkışması hallerinde gece uyutmayan şikayetler ortaya çıktığında sinir sıkışmasını bilek bölgesinde yaptığımız ameliyatla kalıcı olarak tedavi edebiliyoruz. Hasta ameliyat olduktan sonra gün içinde taburcu olabiliyor” şeklinde konuştu.