Prof. Dr. Waghid NEÜ'de İslam dünyasındaki eğitimi ele aldı

Dr. Yusef Waghid Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İlahiyat Fakültesinde düzenlenen programlara konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Waghid ilk olarak Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde (AKİF) düzenlenen ‘İslam Dünyasında Eğitim: Sorunlar, Zorluklar ve Potansiyel Çözümler' konulu konferansta konuştu. Waghid, İslam dünyasındaki eğitimin en büyük problemlerinden birinin uygulama olduğunu belirterek, “İman sadece kalpteki inanç değildir. Aslında bu iman bir dünya görüşü de demek. Gelişen olaylara, dünyaya bu gözle bakmak demek. Merkezinde tevhit olan bir dünya görüşüyle olayları, konuları değerlendirmektir. Sadece böyle düşünerek ciltler dolusu kitap yazmak da yetmez. Teoride kalan bu bilgiler uygulanmadığı sürece bunun bize hiçbir faydası olmaz. Bugün İslam dünyasındaki eğitimin en büyük problemi ciltler dolusu kitap yazılıp bunların gerçek hayatta karşılığının, pragmatik sonuçlarının ortaya konmamasıdır. İmanlı bir dünya görüşü ile o dünya görüşünün hayata yansıması ki bunun neticesi salih ameller ve güzel eylemlerdir, işte bunlar pratiğe dökülür, gerçek hayatta yaşanmaya başlarsa yazılanların karşılığının olduğunu ve etkili olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, AKİF Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı konferans hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Prof. Dr. Yusef Waghid ayrıca Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği İngilizce Yuvarlak Masa Seminerine katıldı. Prof. Dr. Waghid burada, “İslam Eğitiminde Özerklik, Toplum ve İnsanlık” konulu sunumunu gerçekleştirdi.