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Projektör ve ses cihazıyla avlanan 3 kişi yakalandı

Konya’da yasak olmasına rağmen gece projektör ve ses cihazıyla kara avcılığı yaptığı ileri sürülen 3 avcı yakalandı.

Konya'da yasak olmasına rağmen gece projektör ve ses cihazıyla kara avcılığı yaptığı ileri sürülen 3 avcı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından arazide yürütülen av koruma kontrol faaliyetleri sırasında projektörle kara avcılığı yaptığı öne sürülen 2 şahıs yakalandı. Avcılar hakkında kara avcılığı kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle 2 bin 694 liralık idari para cezası uygulandığı araçlarının ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu öğrenildi.


Öte yandan, denetim ve kontrollerde yasak olmasına rağmen sahte kuş sesi çıkararak avlandığı tespit edilen 1 avcı da ekiplerce yakalandı. Ekipler, 6 ses cihazına el koyarken, avcıya kara avcılığı kanununa muhalefetten idari para cezası uyguladı.

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