Psikolog Esra Coşkun’dan, YKS öncesi öğrencilere sınav stres uyarısı

Liseyi bitiren ve üniversiteye girmeye hazırlanan öğrencilerin YKS maratonu için geri sayım başladı. İki gün boyunca TYT oturumlarına girecek olan adaylara KTO Karatay Üniversitesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Uzman Psikolog Esra Coşkun’dan bir dizi uyarı geldi. Yaklaşık 2 milyon 300 bin adayın ter dökeceği 30 Haziran ve 1 Temmuz’da düzenlenecek sınav için adayları heyecan ve stres sararken uzmanlar ise sınava verilen önem düzeyi yükseldikçe kaygı ve stresin de arttığını belirtiyor.

Sınava az bir süre kala açık hava etkinliklerinin ve basit nefes egzersizlerinin adayların kaygısını azaltacağını belirten Uzman Psikolog Esra Coşkun, hayatta başarılı olmanın tek yolunun sınavlar olmadığını da vurguladı. Sınav öncesi hazırlık kadar sınav sırasında da dikkat edilmesi gereken noktaların olduğunu belirten Coşkun, "Sınava girmek demek hem bilgilerimizin sınanması hem de hayatımıza yön verilmesi ve psikolojik bir savaşta nasıl davranacağımızın ölçülmesi anlamına geliyor. Bu nedenle de sınavlardan önce teknik olarak iyi hazırlık yapmak, ruhsal durumumuzu da stresten, kaygıdan uzak duracak şekilde ayarlamak oldukça önem taşıyor” diye konuştu.

"Aşırı kaygı sorunları beraberinde getirir”

Bu süreçte aile desteğinin çok önemli olduğunu kaydeden Uzman Psikolog Coşkun, öğrenci ve ailelerine önerilerde bulunarak, "Kaygı, hayatımızda olması gereken bir olgudur fakat aşırı kaygı birçok olumsuzluğu da beraberinde getirir. Aşırı kaygı durumu; dikkat toplayamama, bildiklerini hatırlayamama gibi sorunlarla karşımıza çıkar. Çocuğunuzun geleceği konusundaki endişeleriniz çocuğunuza yansır. Bu nedenle öncelikle bu endişeleri çocuğunuza yansıtmamaya çalışın. Beklentilerinizde gerçekçi olmaya özen gösterin. Bu zor dönemde onlara karşı anlayışlı ve destekleyici olun. Onları hiçbir zaman başka çocuklarla kıyaslamayın. Her zaman takdir edin, geçmişteki başarılarını vurgulayın. Sonuç olarak hem ailenin hem sınava girecek adayın bilinçaltına olumlu gönderimler yapması sürecin daha sağlıklı geçmesini sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Sakin bir sınav için basit diyafram egzersizleri şart”

Psikolog Esra Coşkun, sınava sayılı günler kala açık havada daha çok bulunmanın, bedensel egzersizler yapmanın, aile ile vakit geçirmenin, çeşitli zihinsel gevşeme teknikleri uygulamanın, dengeli beslenip yeterince uyumanın fiziksel ve psikolojik rahatlamaya yardımcı olduğunu da ifade etti.

Sınav sırasında yapılacak basit nefes egzersizlerinin, diyaframa dayalı nefes kontrolünü sağlamanın da öğrencideki kaygı düzeyini azaltacağını ve daha sakin bir sınav geçireceğini belirten Coşkun, tüm öğrencilere başarılar diledi.