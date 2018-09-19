Psikolog Işıl Yenikaynak: “Çocuğu okul yaşantısıyla ilgili hiçbir konuda tehdit etmeyin”

Çocukların potansiyeline göre seçilen okula karşı gelişen direnç durumlarında ebeveynlerin aldıkları kararda istikrarı bozmamaları ayrıca okula gitmesinin neden gerekli olduğunu anlatmasını isteyen Işıl Yenikaynak, “Çocuk okul yaşantısı ile ilgili özendirilmeli ve ev daha az cazip hale getirilmelidir. Evde kurallar ve ‘hayır'lar mutlaka olmalıdır. Böylece çocuğun okulun kurallarına uyum sağlaması daha kolay olacaktır. Örneğin, çocuğun ‘okulda çok sıkılıyorum gitmek istemiyorum' dediği durumlarda ebeveynin bu tavra boyun eğmemesi ve okula gitmenin bir süreklilik olduğunu çocuğa anlatması gerekir. Çocuğu okul yaşantısıyla ilgili hiçbir konuda tehdit etmemek gerekir. ‘Seni öğretmenine söylerim, ağlarsan giderim, böyle davranırsan arkadaşların seni sevmez' tarzında söylemler çocuğun kaygısının artmasına, özgüveninin azalmasına ve okula adaptasyon sürecinin daha da zorlaşmasına neden olur. En önemlisi ise ebeveynler olarak okul yaşantısı boyunca beklentilerinizi çocuğunuzun üzerinde tutmamaya çalışın. Unutmayın ki, siz onu ne kadar kendi bakış açınız doğrultusunda idealize etmeye çalışıp, tüm imkanlarınızı ona sunsanız da, o yine de kendi potansiyeli doğrultusunda hayatını şekillendirecektir. Bu nedenle çocuğunuzu eleştirmeden, değiştirmeye çalışmadan önce sevin ve kabullenin” dedi.