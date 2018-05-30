Quick Sigorta acenteleri iftar programında bir araya geldi

yıl dönümünde Konya’da acenteleri ile bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan Ouick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, kuruluşlarının ilk yılındaki başarılarında acentelerinin katkılarının büyük olduğunu belirterek, "Quick Sigorta ilk bir yılında 1 milyon poliçe adedine ulaştı ve 750 milyon prim üretim hacmine ulaştı. Bu yerli ve milli bir sigorta şirketinin Türkiye’de bugün kadar gerçekleşmiş en önemli başarılarından bir tanesi. Biz bu başarımızı burada acentelerimizle paylaşmak istedik. Aynı zamanda ilk bir yılımızda Amerika’dan 3 büyük ödül kazandık. Bunlardan bir tanesi müşteri deneyimi ödülü, bir tanesi üniversiteler ile yaptığımız sosyal sorumluluk projesi üniversitelere yaptığımız yatırımlar ile ilgili altın ödülü, bir de aynı zamanda iletişim ile yaptığımız altın ödül. Bu üç ödülü de acentelerimize aktarmak ve bu başarımızdaki katkıları için teşekkür etmek üzere Konya’dayız. Konya her zamanki gibi çok güzel. Bizi çok iyi ağırladı. Bu başarıyı biz de onlarla paylaştık" dedi.

İftar programının ardından acente sahiplerine hediye takdimi yapıldı.