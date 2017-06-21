Rahmet Akşamlarına Eşref Ziya konuk oldu

Konya Büyükşehir Belediyesinin her akşam teravihten sonra düzenlediği Rahmet Akşamları, ünlü sanatçı Eşref Ziya Terzi’yi ağırladı. Kültürpark’ta kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiye birbirinden değerli eserlerini seslendiren Eşref Ziya, çok güzel bir şehre ve çok çalışkan bir başkana sahip olduğu için Konyalıların şanslı olduğunu belirterek, her yıl kendisini Konyalılarla buluşturduğu için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti.

Programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de bütün İslam aleminin ve Konyalıların Kadir Gecesini ve yaklaşan Ramazan Bayramını kutlayarak, “Allah bu mübarek günler ve aylar hürmetine zulüm gören Müslümanları, işgal altındaki İslam coğrafyasını kurtarsın. Rahmet Akşamları programları bu Ramazan ayında da çok güzel geçiyor” dedi.

Başkan Akyürek, katılımı nedeniyle sanatçıya teşekkür ederek gül takdim etti. Konya Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı boyunca her akşam teravihten sonar Kültürpark’ta düzenlediği Rahmet Akşamları, 22 Haziran Perşembe günü Sanatçı Alper Kış’ın katılacağı programla sona erecek.