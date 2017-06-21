Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 14:05

Rahmet Akşamlarına Eşref Ziya konuk oldu

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Rahmet Akşamları’na konuk olan ünlü sanatçı Eşref Ziya Terzi, birbirinden değerli eserlerini seslendirdi.

Rahmet Akşamlarına Eşref Ziya konuk oldu

21 Haziran 2017 14:05


Konya Büyükşehir Belediyesinin her akşam teravihten sonra düzenlediği Rahmet Akşamları, ünlü sanatçı Eşref Ziya Terzi’yi ağırladı. Kültürpark’ta kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiye birbirinden değerli eserlerini seslendiren Eşref Ziya, çok güzel bir şehre ve çok çalışkan bir başkana sahip olduğu için Konyalıların şanslı olduğunu belirterek, her yıl kendisini Konyalılarla buluşturduğu için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti.


Programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de bütün İslam aleminin ve Konyalıların Kadir Gecesini ve yaklaşan Ramazan Bayramını kutlayarak, “Allah bu mübarek günler ve aylar hürmetine zulüm gören Müslümanları, işgal altındaki İslam coğrafyasını kurtarsın. Rahmet Akşamları programları bu Ramazan ayında da çok güzel geçiyor” dedi.


Başkan Akyürek, katılımı nedeniyle sanatçıya teşekkür ederek gül takdim etti. Konya Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı boyunca her akşam teravihten sonar Kültürpark’ta düzenlediği Rahmet Akşamları, 22 Haziran Perşembe günü Sanatçı Alper Kış’ın katılacağı programla sona erecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:21
  • Öğle :13:03
  • İkindi :16:57
  • Akşam :20:23
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!