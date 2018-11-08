RAM uzmanları ev ziyaretlerini sürdürüyor

Daha mutlu ve huzurlu bir aile ve toplum hedefi için bireylerin sorunları ile yakından ilgilenen RAM uzmanları, aileyi korumak ve varsa sorunlardan kurtarmak için verdiği destek hizmetlerini bu ziyaretler şekillendiriyor. Randevu alınarak yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerde bireyin ya da ailenin yaşadığı ortamdan aile bireylerinin durumuna kadar her ayrıntının değerlendirildiği ziyaretlerde uzmanlar, iyileştirme çalışmaları hakkında da notlar alıyor.

“Ziyaretler sonuca götürecek yol haritalarımız”

‘Ailem Meram'ın zengin ve çok yönlü içeriği ile vatandaşa önemli hizmetler sunduğunun altını çizen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Ailem Meram Projesi her alana ve yaşamın her safhasına dokunan gayet başarılı bir çalışma ve en ince ayrıntısına kadar mükemmel düşünülmüş bir proje halini aldı. İnsanlarımızın mutluluğu, ailenin devamlılığı ve toplumun huzuru adına atılmış en güzel adımlardan biri olan projede çalışmalarımız artarak devam edecektir” diye konuştu.

Projede daha sağlıklı sonuçlar almak amacıyla sık sık ev ziyaretlerinin de düzenlendiğinin altını çizen Başkan Fatma Toru, “Ziyaret programları çerçevesinde bireyin yada ailenin yaşadığı ortam ve fertler arasındaki ilişkiler en yakından gözlemlenebiliyor. Birey ve aile ilişkilerinde destek sağlamaya yönelik gerekli yönlendirmeler ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Sorunun tespiti, teşhisi ve tedavisinde bu ziyaretlerde elde edilen sonuçların payı çok büyük. Ziyaretlerin sonunda gözlemlenen her şey en ince ayrıntısına kadar raporlanıyor. Bu ziyaretler iyileştirme sürecini doğrudan etkileme gücüne sahip. Çünkü bu çalışmalar, sorunların en yakından tespit edilip çözümü noktasında yol haritası çıkarabilmek adına önemli bir kilometre taşı. O yüzden projenin başarısı ve sonuca ulaşabilmede bu ziyaretleri oldukça önemsiyoruz” diye konuştu.