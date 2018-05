Ramazan ayında dengeli beslenme sağlık açısından önemli

Öğr. Üyesi Elif Yıldırım, Ramazan ayı boyunca oruç tutan bireylerin beslenme konusunda dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Elif Yıldırım, oruç esnasında bazal metabolizma hızının düştüğüne dikkat çekerek, “Özellikle lise çağındaki çocukların oruç tutarken dengeli beslenmeleri gerekiyor. Sahurda, süt tüketimi çok önemli. Yine yoğurt ve peynir sahurda ya da mümkünse iftarda tüketilebilir. Sebze meyveler çok önemli. Sahip oldukları vitamin ve mineraller sayesinde, orucu daha dinç ve dinamik tutmamızı sağlıyorlar. Yetişkinlerde kabızlık problemi görülebiliyor, diğer zamanlara göre Ramazanda hareketlerimizi azaltıyoruz. Bu durumda posayı tavsiye ediyoruz, kuru baklagiller, tahıllar tüketilebilir” dedi.

Ramazan ayında börek, hamur işi tatlıların daha çok sevildiğini ancak sağlık açısından meyve tatlılarının ya da sütlü tatlıların tercih edilmesinin gerekli olduğunu kaydeden Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Şeker, un, yağ karışımları değil de biraz daha posa, vitamin içerikleri yüksek olan tatlıları tavsiye edebiliriz. Yine sıvı tüketimi çok uzun süre aç kalındığı için önemli. Çalışma şekline göre sıvı kaybı değişeceği için kişinin kendisi doğru miktarı hesaplamalıdır. 150 cm, 45 kilo kişi ile 190 cm, 80 kilo kişinin su ihtiyacı aynı olmayacaktır.”

Diyabetik hastaların oruç konusunda dikkat etmeleri gereken konulara değinen Dr. Öğr. Üyesi Elif Yıldırım, “Yoğun insülin tedavisi almayan, şekeri kontrol altında olan diyabet hastaları oruç tutuyorlarsa şekersiz komposto içebilirler. İftarda 2 hurma, bir dilim ekmek, çorba olabilir. Ekmekte tam buğday ekmeğini tavsiye ediyoruz. Daha sonra 30-45 dakika beklemelerini istiyoruz çünkü tokluk hissi o süre zarfında oluşuyor. Ara verdikten sonra ızgara et, köfte, sebze yemekleri tüketebilirler. Yine üzerinde durulması gereken şey yemek yerken abartmamak gerekiyor” diye konuştu.

“Hamilelerde protein ihtiyacı çok önemli”

Vücudumuzda Ramazana özgü değişikler olabileceğinin altını çizen Yıldırım, yağda kızartılmış gıdalardan uzak durmak gerektiğini de hatırlattı. Yıldırım, “Hamilelerde protein ihtiyacı çok önemli. Yetişkin bir insana göre hamile kadınların her gün bir yumurta ve et tüketmeleri çok önemli. Annenin her besin grubundan alması gerekiyor. Turuncu, yeşil, kırmızı sebzeleri veya yine iftarlarında balık tüketmeleri önemli. Balık yemek istemezse ceviz, fındık, badem tüketilebilir” ifadelerini kullandı

Ramazanda en önemli şeyin sıvı tüketimi olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Öğr. Üyesi Elif Yıldırım, bitki çayları gibi sıvıların da önemli olduğunu ancak özellikle sert suların tüketilmesi gerektiğini söyledi.