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23 Haziran 2017 15:28

Ramazan boyunca Cihanbeyli’den geçen yolculara iftariyelik dağıtıldı

Konya’nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde Konya-Ankara yolu üzerinde olan yolculara iftariyelik dağıtıldı.

Ramazan boyunca Cihanbeyli’den geçen yolculara iftariyelik dağıtıldı

23 Haziran 2017 15:28


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kale, belediye ekiplerin ilçenin misafirperverliğini göstererek, iftara yetişemeyen, trafikte kalan vatandaşların orucunu açmalarını sağladığını ve güzel ve hayırlı bir çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi. Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma, iyilik ve güzelliklerin yayılması için bir fırsat olduğunu da dile getiren Başkan Kale, bu Ramazan ayında da belediye olarak muhtaçları, kimsesizleri ve düşkünleri yalnız bırakmadıklarını ifade etti. Başkan Kale, “Muhtaçlarımıza her gün iftar vaktinde 3 çeşit sıcak yemek ulaştırdık. Bu uygulamamızdan her gün yaklaşık bin 500 kardeşimiz yararlandı. Ayrıca yetim çocuklarımızla çeşitli vesilelerle bir araya geldik. Gözbebeğimiz olan yavrularımızın yüzünü güldürmek için ellerimizden geleni yaptık. Mahallelerimizde tespit edilen muhtaç kardeşlerimize de yardım paketlerimizi ve bayram şekerlerini ulaştırdık” dedi.


Ramazan ayının Cihanbeyli’de dolu dolu geçtiğini aktaran Başkan Kale, tüm İslam Aleminin bayramını da kutladı.




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