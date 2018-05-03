Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Zam yapılmayan Ramazan pidesi geçen yılki fiyattan satılacak.

Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça, pidede bu yıl herhangi bir fiyat artışının olmadığını ifade ederek, "250 gram Ramazan pidesi 1 lira, 500 gram ramazan pidesi 2 lira olacak. Bizim 2018 yılı için uygulanacak fiyatımız 2017 yılında uygulamış olduğumuz gram ve fiyat farkıdır. 250 gram Ramazan pidesi 1 lira, 250 gram pişmiş tırnaklı pide 1 lira. 500 gram pişmiş pide 2 lira, 500 gram pişmiş tırnaklı pide 2 lira olarak görüştük. Türkiye genelinde 270 gram pide 2 lira, bizde 500 gram 2 lira olarak belirledik. Buradaki konu ekmek fabrikalarına ve fırınlara mahsustur. Bir de etli ekmekçi ve pideci esnafımız var. Konya’ya mahsus bir durumumuz var. 180 gram hamurdan yapılan pide 1 lira 40 kuruş, 270 gram bir buçuk hamurdan yapılmış pide 2 lira 10 kuruş, 360 gram çiftli hamurdan yapılan pide de 2 lira 80 kuruş olarak belirlenmişti. Bu 2017’nin rakam ve gramajlarıdır. Bu gramların altında arkadaşlarımız hamur kesmezler, onlar da biliyorlar. Onun altında olursa yasal olan yerlere bildirirler. Bol susamlı, yumurtalı pideler ayrı, fiyatın dışındadır" şeklinde konuştu.

"Ramazan ayını fırsatçılık olarak görmüyoruz"

Ramazan ayını fırsatçılık olarak görmediklerini vurgulayan Honça, "Biz fırsatçı olmadığımızı belirtmek istiyoruz. Bizim buradaki amacımız halkımızın daha bol ekmek yemesi. Türkiye genelinde malum sansasyonel ortam oluşturuyorlar, ’ekmek obezite yapar.’ Biz de buna diyoruz ki ekmek yesin herkes, karnını ekmekle doyurur. Yalnız ekmek israfını o günkü şartlarda Ramazan ayına göre menüye uygun ayarlarsa çok uygun olur" dedi.

Konya’da 20 yıldan beri ekmek fırını işleten Muhammet Turgut da Ramazan pidesinin uygun fiyattan satılmasının yerinde olacağını belirterek, “Biz uygun fiyat politikasını uygulamaktan yanayız. Ramazan pidesi Ramazan ayı için olmazsa olmazdır. Pide Osmanlı geleneğinin bir simgesidir. Dumanı üstünde, bol susamlı pideyi kim yemek istemez? Biz şimdiden çalışmalarımıza başladık. Biz uygun fiyat politikasından yanayız. Herkesin tüketmesi gereken bir üründür ekmek. Geçen yıl 1 liradan satıldı. Yine uygun fiyat politikası uygulanırsa 1 liradan satılması hedefleniyor. Şimdiden pidelerimiz üretime açıldı. Normal zamanda da kendimiz geleneği bozmamak için üretimlerine devam ediyoruz. Halkımızın bu lezzetlerden yararlanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.