Ramazan sofraları Torku şerbet ve limonata ile tatlanıyor

Tesislerde sayesinde bölgedeki üreticilerin ürettiği meyveler artık çürümeye terk edilmiyor, değer kazanıyor. Bölge çiftçisinin ürettiği meyveler, son teknolojiyle donatılan tesiste işleniyor ve Torku markasıyla, hiçbir katkı maddesi ilave edilmeden %100 sıkma meyve suyu olarak tüketiciye sunuluyor. Aynı tesiste üretilen şerbet çeşitleri ile de bin yıllık şerbet kültürümüz, Torku güvencesiyle yaşatılıyor. Kırmızı ve Yeşil olarak iki farklı çeşitte hazırlanan şerbetler ve geleneksek içeceklerimizden limonata, bu yıl da iftar sofralarının vazgeçilmezi olacak.

"Torku, glikoz şurubu kullanmıyor”

Torku Sıkma Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Entegre Tesislerinde doğal karışımlarla üretilen limonata ve şerbetlerde glikoz şurubu (NBŞ) kullanılmıyor. İftar sofralarına farklı bir lezzet katan limonata ve şerbet gibi geleneksel tatlarımız en doğal haliyle tüketici ile buluşuyor.

Yeşil Şerbet’te; portakal suyu, limon suyu, tarçın, karanfil, yeşil elma ve nane; Kırmızı Şerbet’te; vişne suyu, kırmızı üzüm suyu, tarçın ve karanfil,

Limonatada da ise limon suyu konsantresi kullanılıyor.

“Şerbet kültürümüz, Torku güvencesiyle yaşatılıyor”

Tamamen doğal olması, ferahlık vermesi ve farklı aroması ile enfes bir tat olan şerbeti Türklerin Orta Asya’dan getirdiği biliniyor. Kaşgarlı Mahmud, Eflaki, Mevlana Celaleddin Rumi, Yusuf Has Hâcib, Evliya Çelebi gibi ismi tarihimize altın harflerle yazılmış, mütefekkir, seyyah ve düşünürlerin eserlerinde sarayların vazgeçilmez içeceği olarak geniş yer bulan şerbet, günümüzde de Türkiye’ye özgü bir tat olarak bütün dünyada kabul görüyor. Çok fazla çeşidi bulunan şerbette de her üründe olduğu gibi en önemli husus, güvenilir ellerden sunulması. Türkiye’nin en genç markası olmasına rağmen kısa sürede tüketicinin beğenisini ve güvenini kazanan Torku, şerbeti de yine çiftçi kuruluşu olmasının vermiş olduğu sorumlulukla doğal olarak üretiyor. Ramazan ayında sıklıkla tüketilen geleneksel şerbetimiz, meyve çeşitleri, tarçın ve karanfille zenginleştirilerek yeni neslin de severek içeceği şekilde modernize edilmiş bir lezzet olarak sunuluyor. Torku Şerbetler, içeriğindeki tarçın, karanfil ve meyveler ile hem susuzluğu giderici ve ferahlatıcı özelliği, hem de lezzeti ile her daim sofraların baş tacı oluyor.

Sıcak günlerin en çok tercih edilen içeceklerinden biri olan limonata da hem ferahlatıcı hem de C vitamini deposu olma özelliği taşıyor. Torku kalitesiyle evdeki limonata lezzeti cam şişelerde limonata severlerle buluşuyor.

“Konya Şeker ile çiftçinin ürünü değerlendi”

Çiftçinin daha çok üretmesini ve ürettiğinden daha çok kazanmasını hedefleyen Konya Şeker, bu kapsamda gıda sanayine yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. İç Anadolu Bölgesinde üretilen üzüm, elma gibi meyveleri değerlendirmek, bölgenin meyve üretim potansiyelini harekete geçirip bölge meyveciliğinin gelişimine lokomotiflik yapmak, artan üretim hacmi ile de çiftçinin gelir hanesine yeni bir kalem ekleyerek toplam gelirini arttırmak için Torosların merkezine kurulan Torku Sıkma Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi, 2016 yılında faaliyete geçti. Tesis, 106 bin metrekarelik açık ve 20 bin metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Entegre tesis yaklaşımıyla dizayn edilen tesis, meyvecilikteki gelişime paralel olarak üretim kapasitesini ve nihai ürün ile ürün işleme çeşitliliğini arttıracak şekilde projelendirildi.

“Ürünler, katkısız ve en kaliteli haliyle pazara arz ediliyor”

Torku Sıkma Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisinde, bölgedeki meyveler işlenerek, ürünler elde ediliyor. Tesiste üretilen sıkma meyve suyu, sirke, pekmez, limonata ve şerbetler katkısız ve en kaliteli haliyle 1. sınıf ürün olarak pazara arz ediliyor. Torku’nun doğal ve sağlıklı ürün yaklaşımına uygun üretim yapacak, kalite ve hijyen standartlarından taviz vermeyecek şekilde projelendirilen tesiste üretimine başlanan limonata ve şerbet çeşitleri gibi sıkma elma ve üzüm suları da sağlıklı cam şişelerde tüketicilere sunuluyor.