Ramazan’da tahinli pideye yoğun ilgi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Konya’daki fırınlarda hareketlilik artarken, Kadınhanı ilçesine has tahinli pide yoğun ilgi görüyor. Tahinli pidenin tokluk hissi ve susatmayan bir yapıya sahip olduğunu anlatan usta Fatih Yemenici, "Tahinli pide Ramazana has bir lezzet. Ramazan’da iftarlık ve sahurluk olarak tüketiliyor. İftarda tatlı sahurda ise tuzlu olarak tüketilen bir gıda. İçinde tahin olması sebebiyle tok tutucu ve susatmayan bir besin maddesidir" dedi.

Tahinli pidenin Ramazan ayı dışında da üretildiğini ancak bu ay kadar ilgi görmediğini anlatan Yemenici, “Biz bunu Ramazan ayı haricinde de haftada bir gün yapıyoruz. Müşterilerimize bu lezzeti buluşturuyoruz ama genelde Ramazanda daha çok tüketilen bir ürün. Tahin ana maddesi, isteğe göre ceviz, kaymak, tereyağı, antep fıstığı, badem bunların çeşitleri çok mevcut. Konya dışında 80 vilayete kargoyla gönderi sağlayabiliyoruz. İnternet veya telefon yoluyla bize ulaşan müşterilerimize kargoyla gönderi yapıyoruz. Yurt dışından da isteyenler var onlar genellikle buradan giderken yanlarında götürüyorlar ya da yanlarına giden misafirler götürüyor. Türkiye genelindeki diğer şehirlere sürekli kargolarımız var” şeklinde konuştu.

"Yapımı sahurdan itibaren başlıyor"

Tahinli pide yapımının sahurdan itibaren başlandığını belirten Yemenici, “Ramazan ayı deyince bizim tahinli pide mesaimiz çok meşakkatli. Çünkü sahurla beraber işe başlıyoruz iftar saatine kadar hummalı bir çalışmayla devam ediyor. Tahinli pideyi niyetimiz 12 aya yayabilmek, onun için bu haftada bir gün olayını başlattık. Tahinli pide sahurdan ziyade tatlı olarak daha güzel yenebilen bir gıda maddesidir. Tatlısını daha çok ön plana çıkarmaya çalışıyoruz müşterilerimizden de bunu denemesini istiyoruz” diye konuştu.

Tahinli pideyi tüketenler de Ramazan ayında Konya’nın olmazsa olmaz lezzetini herkese tavsiye ediyor.