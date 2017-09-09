Recep Konuk Altınekin’de çiftçilerle buluştu

Başkan Konuk; “Altınekin’in su sıkıntısını gidermek sadece Altınekin için değil Türkiye tarımı için, Türkiye’nin üretimi için önemlidir, su demek üretimin artması demektir” dedi.

“Torku’nun ürünleri her yerde”

Başkan Recep Konuk Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Seçimli Olağan Genel Kurulu için çalışmalarına hız verdi. Altınekin’in, Dedeler, Akıncılar, Oğuzeli mahalleleri ile Altınekin ilçe merkezinde üreticilerle bir araya gelen AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’a ilgi oldukça fazlaydı. Gittiği her bölgede halkla kucaklaşan, çiftçilerin dertlerini dinleyen, genel kurul çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Recep Konuk Altınekin’de de düğün salonunda halka seslendi.

Kounk, "Eskiden bu ülkenin gençleri slogan atardı ama şimdi iş yapıyorlar, fabrikalarda çalışıyorlar. Türkiye gelişiyor, Anadolu gelişiyor. Bu topraklardan çıkan bir marka olan Torku ürünleri bugün her yerde. Amerika’ya gidin Torku ürünlerini görebilirsiniz, Japonya özel gıda ürünlerini bize ürettiriyor, Amsterdam’da, Londra’da, Berlin’de bugün Torku ürünlerini bulabilirsiniz. Moskova’da Torku ürünleri satılıyor. Bu büyük bir başarıdır. Bu Konya Şeker’in nereden nereye geldiğinin en büyük göstergesidir” dedi.

“Su demek, üretimin artması demektir”

"Bizi her gittiğimiz yerde bağrına basan, kucaklayan hemşerilerime şükranlarımı sunuyor, 7’den 70’e böyle bir sevgiyi ve desteği nasip eden Rabbime binlerce kez şükrediyorum" diyen Başkan Konuk, Altınekin’in su sıkıntısı ile ilgili de konuştu. Konuk, “Konya Ovasının büyük bir bölümünün halen su sorunu devam ediyor. Altınekin’de bu sorun ile başa çıkmaya çalışıyor. Bu konuda biz de gerekli görüşmeleri yapacağız, gerekli gayreti göstereceğiz. Mavi Tünel ile Konya Ovası’na akan suyun Altınekin’e getirilmesi için biz de çalışacağız, Altınekin’in su sorunun çözülmesi için çalışacağız” şeklinde konuşmasını sürdüren Başkan Recep Konuk, “Altınekin’insu sıkıntısını gidermek sadece Altınekin için değil Türkiye tarımı için, Türkiye’nin üretimi için önemlidir, su demek üretimin artması demektir” dedi.

“Ayçiçeği konusunda biraz sabır, süreçten çiftçi kazançlı çıkacak”

Çiftçinin merakla beklediği ayçiçeği konusuna da değinen Başkan Recep Konuk, “Bize rakamı açıkla, yoğun alım yap, diyorlar. Bunlar kolay şeyler, rakamı açıklarız yoğun alımı yaparız. Ama Konya Şeker sadece üretim yapmıyor, Konya Şeker Çiftçinin çıkarlarını da gözetiyor, regülasyon görevi ile çiftçinin ezilmesini önlüyor, bunlar önemlidir, bunu çiftçimiz bilmelidir. Konya’da bugün 400 bin ton ayçiçeği üretimi yapılmaktadır. Peki, Konya Şeker ne kadar ayçiçeği alıyor? 100 bin ton. Çiftçiden 100 bin ton ayçiçeğini aldık ve bizim silolarımız doldu. Daha Konya üreticisinin elinde 300 bin ton ayçiçeği olmuş olacak. Bu ayçiçeği ne olacak? Kim alacak. Biraz sabırlı olmanızı rica ediyorum. Bu süreçten emin olun çiftçi kazançlı çıkacak, bizi takip edin, çiftçi için kötü bir şey yapmayacağımızı bilin. Zaten açıkladık, geçen senenin rakamlarının altında bir rakam vermeyeceğiz, çiftçimizi mağdur etmeyeceğiz, tedirginliğe gerek yok, çitçimiz sabırlı olsun, bu süreçten karlı çıkacak olan çiftçidir” şeklinde konuştu.

Altınekin’deki Ham Yağ tesislerine rafineri yapılmasını isteyen çiftçilere de yanıt veren Başkan Recep Konuk, en kısa zamanda bu isteğin yerine getirileceğini, talimatı verdiğini, kısa zaman içinde makinelerin geleceğini ve rafineri tesislerinin kurulacağını söyledi.

“Bu süreç birlik ve beraberlikle neticelenecektir”

“Ben aday olmayacağımı açıkladıktan sonra aday olduklarını açıklayan ve yoğun istek üzerine Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığı için adaylığımı açıklayınca aday olmaktan vazgeçen ve birlik vurgusu yapan değerli arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” diyen Başkan Recep Konuk, bu sürecin birlik ve beraberlik ile güzel bir şekilde neticeleneceğini ifade etti. Çiftçilerin mutlaka genel kurula gelmeleri gerektiğini de söyleyen Başkan Konuk, “Genel Kurula gelin, kurumumuza sahip çıkın. Bu Kurumun sahipsiz olmadığını dosta düşmana gösterin. Sahipsiz evin anahtarı olmazmış ama Konya Şeker’in sahibi var, Konya Şeker’in sahibi çitçilerdir, üreticilerdir. Konya Şeker sahipsiz değildir.Kaçıyor, battı, batacak söylentileri için de şunu söyleyeceğim; ayıp. Hani bir söz vardır, kişi kendinden bilirmiş işi. Bu da bu hesap. Bu söylentiyi yayanlar emin olun zoru görünce kaçacak olanlar, kendine güvenmeyip kurumu batırırsak diye suçu atabilmek için zemin hazırlama ihtiyacı duyanlardır. Kimse şunu unutmasın bu kurumun kurtarıcıya da kurtarılmaya da ihtiyacı yok. Bu kurum biz devraldığımızda üreticiye 56 milyon lira ödeme yapıyordu. Ama geçen yıl üreticiye 1 milyar 650 milyon lira para ödedik. Bu kurum, Konya Şeker Türkiye’nin en büyük 5 gıda şirketinden birisidir. 45 fabrika yapmışız. Peki, bu fabrikaları yaparken kimseden bir delikli kuruş almış mıyız? Elbette hayır. Konya Şeker kendi imkânları ile fabrika yapmış, yatırım yapmış, ülkemizin tarımının, gıdasının güvencesi, hayvancılığının güvencesi olmuş. Bu kurumun ne ödeyemeyeceği bir borcu, ne bir yükümlülüğü, ne de önünde bilinen bilinmeyen bir zorluğu yoktur. Kaçma meselesine gelince. Ben bu güne kadar düşmanıma ensemi göstermedim, bundan sonrada bu kuruma ve çiftçiye karşı hesabı olanlar benim gözlerimdeki kararlılıktan başka bir şeyi göremeyecek. Ben gelirken zora soyunup geldim. Birilerinin ayağına basa basa yürüdüm. Bir taraftan önümüze baktım, bir taraftan arkamızdan çevrilen işlerle, yanımızda yürüdüğünü zannettiklerimizden gelen dirsek darbeleriyle mücadele ettim. İtibar suikastı girişimlerinin hedefi haline geldim. Bir kere bile çiftçiye dönüp şikâyet etmedim. Öf demedim. Yoruldum demedim. Bu kavgaya değer mi diye düşünmedim. İçimizden dışımızdan hücum edildiğinde zerre geri adım atmadım. Bu kurumun ve çiftçinin kazanımlarına yönelik husumetler için cesaretle kendimi adres olarak gösterdim” dedi.

Cihanbeyli Ağabeyli mahallesinde yakını vefat etmiş bir üreticinin taziye çadırına da uğrayan Başkan Recep Konuk, üreticiye başsağlığı dileğinde bulundu.