Recep Konuk: “Atatürk'ün başarısı, sonsuza dek bize ışık tutacak”

Konya Şeker ailesi, ölüm yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Konya Şeker Kampüsü ve Çumra Şeker Fabrikasında düzenlenen törende andı.

Konya Şeker Merkez Kampüsünde gerçekleştirilen törene, 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanları, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi yöneticileriyle akademisyen ve öğrencileri, AB Holding bünyesindeki iştiraklerin yöneticileri ile Konya Şeker çalışanları katıldı. Program, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Büyük Önder'in 80 yıl önce ebediyete intikal ettiği 09.05'de siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programda öğrenciler, Atatürk için kaleme alınan şiirleri okudu. Program sonrası, Recep Konuk, şiir okuyan öğrencilere hediyeler verdi.

“10 Kasım acıyla yâd edilen bir anma gününden ibaret değildir”

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıldönümü mesajında şu ifadelere yer verdi: “İstiklal Harbinin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 80. yıldönümünde eksilmeyen minnet, saygı ve rahmet duygularıyla anıyoruz. Milletimiz için 10 Kasım'lar acıyla yâd edilen bir anma gününden ibaret değildir. 10 Kasım'lar, milletimizin hür ve bağımsız bir millet olarak var olma ve onurlu bir gelecek için kendi kaderine hükmetme mücadelesinin kahraman önderinin hatırasında, başardıklarından güç alarak geleceğe daha kararlı yürümek için dersler çıkarma ve O'nun kararlılığından ilham alma vesilesidir”.

“Atatürk'ün başarısı, bağımsızlık savaşlarına ilham verdi”

Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verdiği bağımsızlık savaşının ve muasırlaşma hamlesinin dünyada bir eşinin olmadığını vurgulayan Başkan Konuk, “Atatürk'ün milletimizle birlikte, mazlum milletlere örnek olan ve 20. yüzyılın bütün bağımsızlık savaşlarına ilham veren başarısı, sonsuza dek bize ışık tutacak ve güç verecektir. Atatürk, vefakar ve kadirşinas milletimizin kalbinde ve zihninde daima yaşayacak ve milletimiz düştüğü noktada ayağa kalkmasına önderlik eden, O'nun manevi liderliğinde çağları aşan tarihi yürüyüşünü ebediyete kadar sürdürecektir. Atatürk, bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'le birlikte kalbimizde, fikirlerimizde, O'ndan aldığımız ilhamla yaptığımız işlerde ve dualarımızda dipdiri, capcanlı yaşamaya devam ediyor, devam edecek. Cumhuriyetimizin istiklal ve istikbali için O'nun gösterdiği hedefe sapmadan ilerliyor. Kurucu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 80'inci yılında bir kez daha rahmet, minnet, saygı ve bağlılıkla anıyoruz. Dualarımız O'nunla ve O'nunla birlikte istiklal mücadelesi veren silah arkadaşlarının yanı sıra Cumhuriyetimiz ile milletimize hizmet etmiş adlarını bildiğimiz, bilmediğimiz kahramanlarımızla ve O'nun ve Onların emaneti vatanımızı ve birliğimizi müdafaa için kahramanlıklarını şükranla andığımız kahraman şehit ve gazilerimizle” ifadelerini kullandı.