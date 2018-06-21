İstikrar sürecek, büyüme sürecek, ülkemiz huzurlu olacak. Dünyada itibarlı bölgesinde önder Türkiye için güçlü lider, güçlü iktidar" şeklinde konuştu.

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, seçim çalışmaları çerçevesinde Çumra ve Karapınar’da vatandaşlarla bir araya geldi. Çumra’da Seçim Koordinasyon Merkezinde konuşan Recep Konuk, Çumra’nın, Konya’nın, bölgenin kalkınmasının Türkiye’nin kalkınması anlamına geldiğini söyledi.

Bölgenin bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini anlatan Başkan Konuk, "Hızlı tren bütün bölgemiz için çok önemli. Hızlı tren yatırımı Çumra’nın denizlere, dünyaya açılması anlamına geliyor. Mavi Tünel yatırımı bölgemiz için devasa bir yatırımdır. Özellikle bu bölgenin toprakları artık sulanabiliyor. Sulanabilen toprak daha çok üretim demektir. Daha çok üretim daha çok tarımsal sanayi, daha çok ihracat, daha çok kaynak demektir. Daha çok kaynak istikrarlı bir şekilde kalkınma demektir. Hızlı tren, bölünmüş yollar, lojistik merkezleri, Konya’da, Karaman’da, Aksaray’da, Niğde’de, Çumra’da, Karapınar’da üretilen daha hızlı ve daha az maliyetle dünyaya ulaşsın diye yapıldı. Bu bölgenin rekabet gücü artsın, ticarette eli güçlensin diye yapıldı. Konya’da, Karaman’da üretilen ürünler iç ve dış pazarlara daha kolay ulaşacak ki, tarımsal ürüne talep artacak, üretici daha çok ve daha kıymetli ürün üretebilecek. Bu bölge üretim altyapısını ve ticaret hatlarını tamamladı. Yani yayı gerdi oku hedefe atmaya hazır hale geldi. Şimdi önümüzdeki dönem üretim üst yapısını güçlendireceğimiz yani ektiğimiz tohumun hasadını yapacağımız bir dönem. Daha çok katma değerli ürün üreteceğimiz, daha çok istihdam sağlayacağımız, dünyadaki tüketimden daha çok pay alacağımız ve refahımızı katlayacağımız bir dönem. Türkiye’nin her bölgesi ile Çumra’sı ile Karaman’ı ile Konya’sı ile dünyanın üretim ve ticaret merkezi olma yolunda ciddi adımlar atacağı bir dönem" dedi.

Recep Konuk, Çumra’da Belediye Başkanı Mehmet Oğuz’u da ziyaret etti. Daha sonra Karkın Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Konuk, burada da 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı.

“Konya güçlenirse Türkiye güçlenir”

Daha sonra Karapınar ilçesine geçen Recep Konuk, Yeni Belediye Düğün Salonunda Karapınarlılara hitap etti. Salonun dolu olduğu programda Konuk, 16 yılda ekonomisini 3,5 kat büyüten Türkiye’nin dünün Türkiye’sinden hem daha güçlü hem de dünyada daha belirleyici olduğunu ifade etti. Başkan Konuk, "Ekonomik olarak daha büyük daha güçlü Türkiye bir şartla olur. Konya güçlenirse Türkiye güçlenir. Konya büyürse Türkiye büyür. Konya daha çok üretecek, Konya’nın tarımda, sanayide, madencilikte, turizmde hiçbir kaynağı atıl kalmayacak, Konyalı daha çok üretip daha çok ihracat yapacak ki Türkiye güçlenecek, Konyalı zenginleşecek. Konya’nın ekonomisini büyüteceğiz, tüm Anadolu’nun ekonomisini büyüteceğiz ki Türkiye daha güçlü olacak. Eğer siyasetiniz güçlü ve bağımsız değilse ülkenin imkân ve kabiliyetleri ile ihtiyaçlarının önemi yoktur. Eğer siyasetçi gücünü milletten değil de iç-dış dengelerden alıyorsa milletin dediğini değil başkalarının, yani milletin menfaati ile menfaati çakışanların dediğini yapar. Türkiye bunları yaşadı. Türkiye bile bile lades dedi. Hem de defalarca. Tank, top, tüfek, gemi üretmek pahalı, biz verelim, dediler peki, dedi, demek zorunda kaldı. Sözün özü siyasetiniz güçlü değilse ekonominizi güçlendirecek askeri gücünüzü arttıracak kararları alamazsınız, alsanız uygulayamazsınız. Bugün aynı teklifleri Türkiye elinin tersiyle itebiliyorsa bu siyaset kurumunun gücünü milletten almasındandır. İç-dış vesayet odaklarının kıskacından kurtulmasının sonucudur. Dünyada itibarlı bölgesinde lider Türkiye için olmazsa olmazımız güçlü lider, güçlü iktidardır. Bu seçimde eminim ki, Karapınar, Çumra, Konya, Karaman, Türkiye’nin dört bir tarafı, milletimiz, Reisin arkasında duracak, Türkiye için en güçlü devir başlayacak. Önümüzde 3 gün var, hepimiz üstümüze düşeni yapacağız. Bu seçimin önemini hepimiz kapı kapı dolaşıp anlatacağız. Anlatacağız ki, Reise milletimizin desteği artsın, 24 Haziran’dan sonra Türkiye ok gibi ileri fırlasın" şeklinde konuştu.

“Hızlı trenle Anadolu denize kavuşmuş olacak”

Karapınar’da bölgeye yapılan vizyon projelerini de anlatan Başkan Recep Konuk, Konya - Ulukışla arası biten Konya - Karaman - Mersin Hızlı Tren hattıyla bölgenin dünya pazarına daha rahat açılabileceği bir yatırıma kavuşacağını söyledi ve bu hattın sadece Karaman’a, Konya’ya değil, aynı zamanda, Kayseri’den Ankara’ya, Afyon’dan Aksaray’a kadar geniş bir coğrafyanın ticaretine, üretimine katkı yapacağını ifade etti.

Konuk şöyle konuştu: "Konya - Karaman - Mersin hızlı tren hattı hem insan taşıyacak hem de yük taşıyacak. Bu hatla Anadolu’da üretilen mallar limanlara, gemilere rahat bir şekilde taşınacak. Bu hat sayesinde yük taşıma maliyetleri de çok ciddi oranda düşecek. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu proje tamamen bitmiş olacak, bu proje tamamlandığında da Anadolu denize kavuşmuş olacak. Anadolu bu projelerle çok hızlı bir şekilde büyüyecek, Anadolu kör nokta olmaktan çıkmış olacak. Karaman’a Serbest Bölgemizi de aldık. 17 yıldır Türkiye’de hiçbir bölgeye Serbest Bölge izni verilmemiş ama biz yoğun bir çalışma sürecinden sonra Karaman’a Serbest Bölgeyi aldık. Bu Serbest Bölge de aynen hızlı tren gibi sadece Karaman’a değil, Konya’ya Karaman’a, Ankara’ya, Afyon’a, Aksaray’a hizmet edecek. Karaman Havaalanı da yine önemli bir bölgesel hizmettir. Sadece Karaman’a değil, bölgemize hizmet edecek. Konya Havaalanında sis varsa uçak dönüp gitmeyecek, Karaman’a inecek, Karaman Havaalanında sis varsa Konya’ya inecek, bölgemiz güçlenecek, bölgemizin itibarı yükselecek. Karaman Havaalanımız ayrıca dünyanın her yerine sefer yapılabilecek şekilde yapılıyor. Bu yatırımlar bölgemize yapılan devasa yatırımlardan sadece bir kaçı. Hastane, okul, yol, köprü, baraj, Mavi Tünel. Yatırımların hepsini tek tek sayamayız ama şunu kesinlikle biliyoruz, bölgemiz, Karapınarımız, Konya Ovamız, Konyamız, Karaman’ımız gelişti, daha da çok gelişecek. İşte bu gelişme devam etsin diye oylarımızı AK Partiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a vereceğiz, güçlü bir şekilde destek olacağız."

Programın sonunda, günün anısına Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti Karaman Milletvekilli ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’a bir hediye takdim etti.

Recep Konuk Karapınar’da ayrıca, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini, Karapınar Süt Üreticileri Birliğini ve esnafı ziyaret etti ve bölgeye yapılan yatırımlarla, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaları, yeni sistemin neleri getireceğini, 24 Haziran’da AK Partiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verilmesi gerektiğini anlattı.