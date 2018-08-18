Refüjdeki çiçekleri sulamak isterken otomobilin çarpması sonucu öldü

Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Ankara Caddesi Türk Yıldızları Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan refüjdeki çiçekleri sulamak için yolun karşısına geçmek isteyen park bahçeler görevlisi 55 yaşındaki Mehmet Ali Temel’e, Mehmet Yasin I. (26) idaresindeki 42 FOL 92 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Ali Temel, refüje savrularak metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobilin çarptığı Mehmet Ali Temel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü Mehmet Yasin I., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 80 metre fren izinin olması dikkat çekti. Polis, trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, Mehmet Ali Temel’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine morguna kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen Mehmet Ali Temel’in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.