Reis Ocakları teşkilatlanıyor

Reis Ocakları Genel Başkanı Askeri Arslan, Ramazan Bayramından sonra Konya’da dernekleşerek çalışmalara başlayacaklarını söyledi. “Allah nasip ederse devletimizin milletimizin yanında olacağız” diyen Askeri Arslan, “Önemli olan birlik ve beraberlik içinde olmamızdır. Konya değer verdiğimiz bir ilimiz. Burada il temsilciliğimizi açacağız. Bayram sonrası Hz. Mevlana’nın şehri olan Konya’da başlangıcını yapıyoruz” dedi.

Reis Ocaklarının kuruluş amacında bahseden Başkan Arslan, “Amacımız devletin yanında olmaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında ve Türkiye Cumhuriyeti ay yıldızlı bayrağın emrinde mücadele etmek. Reis Ocakları teşkilatı öncelikle Doğu ve Güneydoğu’da ağırlıklı olarak teşkilatlanmaktadır. Aynı geminin yolcularıyız. Bu gemi bizim gemimiz. Biz bu geminin içindeyiz. Hangi ocak olduğu fark etmiyor, önemli olan vatanımıza devletimize bayrağımıza sahip çıkmak” diye konuştu.

Reis Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tarhan ise, ülkenin kırılgan bir yoldan geçtiğini kaydederek, “Türkiye üzerinde oyunlar oynanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin yanında olmak için biz buradayız. Herkes hesabını düzgün yapsın. Eski Türkiye artık yok. Her şeyi devletimizden beklemeyeceğiz. Üzerimize düşen her türlü sorumluluktan kaçmayız. Tek amaç; devlet, vatan, millet, bayrak” şeklinde konuştu.